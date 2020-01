QUESTION 1 : Avez-vous déterminé le montant annuel nécessaire pour réaliser votre projet de retraite ?

A : Non, mais j'épargne suffisamment.

B : Non; je vivrai avec les économies que j'aurai.

C : Oui : environ 70 % de mon revenu annuel brut des cinq dernières années de travail.

ÉTAPE 1 : Déterminez vos sources de revenus à la retraite.

Pour maintenir le même niveau de vie à la retraite, vous aurez besoin de 60 à 80 % de votre revenu annuel brut de travail, selon l'envergure de vos projets et le niveau de vie désiré. Il importe donc de déterminer d'où proviendront vos revenus à la retraite. Les rentes des régimes publics (le Régime de rentes du Québec et la Sécurité de la vieillesse) ainsi que le régime de retraite offert par l'employeur, si vous en avez un, constitueront une partie de vos revenus. Ils devront être complétés par votre épargne personnelle, comme vos REER.

Réponse : C

Saviez-vous que près des trois quarts des 18-64 ans n'ont pas d'objectifs précis quant aux revenus dont ils aimeraient disposer au moment de prendre leur retraite ?

QUESTION 2 : Vrai ou faux ? Si vous demandez votre rente du Régime de rentes du Québec (RRQ) à l'âge de 60 ans, le montant de votre rente sera réduit de façon permanente.

A : Vrai

B : Faux

ÉTAPE 2 : Découvrez la meilleure façon de vous retirer du marché du travail.

Bien qu'il soit possible pour vous d'obtenir votre rente de retraite du RRQ dès l'âge de 60 ans, une réduction s'applique au montant que vous recevrez si vous la demandez avant vos 65 ans, mais ce montant sera bonifié si vous réclamez votre rente après 65 ans. Il s'agit donc d'une décision importante à prendre. Si vous prévoyez quitter le marché du travail de façon progressive ou définitive avant ce jalon significatif, il vous faut l'avoir prévu dans votre stratégie d'épargne. L'âge auquel une personne demande sa rente fixe le montant de celle-ci pour le reste de sa vie. Toutefois, ce montant sera indexé en fonction de l'inflation.

Réponse : Vrai

Cela vaut le coup de faire différentes simulations pour déterminer ce qui sera le plus avantageux pour vous ou ce qui est le plus réaliste de votre côté !

Simulez un projet de retraite

QUESTION 3 : Pour jouir d'une retraite confortable, savez-vous combien il faut épargner ?

A : Cela dépend de mon âge et de ce que j'ai épargné à ce jour.

B : Environ 10 % de mon revenu annuel net.

C : Toutes ces réponses.

ÉTAPE 3 : Définissez votre projet de retraite et faites vos calculs.

Selon une règle de base, vous devriez épargner 10 % de vos revenus annuels nets en vue de la retraite. Toutefois, cette règle n'est pas universelle. Par exemple, si vous avez retardé le moment d'épargner, le pourcentage devra être ajusté à la hausse. Tout dépend également de l'envergure de vos projets et du niveau de vie que vous désirez avoir. Une fois que vous aurez déterminé vos projets et fait vos calculs, fixez-vous un objectif d'épargne réaliste et faites un plan financier, qui pourra toutefois être ajusté selon les événements de la vie - un mariage ou la naissance d'un enfant, par exemple - ou en fonction des taux de rendement de vos placements.

Réponse : C

QUESTION 4 : À quel moment devriez-vous consulter un planificateur financier en prévision de votre retraite ?

A : Dès le début de ma vie active.

B : Lorsque l'heure de ma retraite approchera.

C : Toutes ces réponses.

ÉTAPE 4 : Consultez un planificateur financier.

La planification financière de la retraite peut avoir l'air d'une tâche complexe pour plusieurs personnes, mais un planificateur financier pourra vous aider à y voir plus clair, et ce, peu importe votre âge. Grâce à l'expertise de ce professionnel, vous pourrez préciser vos objectifs, maximiser votre stratégie d'épargne et de décaissement et ajuster votre plan en fonction des changements survenus dans votre vie.

Réponse : C

Saviez-vous qu'à salaire comparable, les gens qui consultent un planificateur financier disposent de 69 % plus d'actifs financiers que ceux qui ne le font pas ?

Consultez un planificateur financier

QUESTION 5 : Vrai ou faux? Le REER, le CELI et le RVER sont des véhicules d'épargne équivalents pour préparer financièrement la retraite.

A : Vrai

B : Faux

ÉTAPE 5 : Choisissez vos véhicules d'épargne.

S'il est vrai que le régime enregistré d'épargne-retraite (REER), le compte d'épargne libre d'impôt (CELI) et le régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) permettent tous de mettre de l'argent de côté en prévision de la retraite, ils comportent chacun leurs avantages et leurs particularités. Un planificateur financier sera là pour vous donner l'heure juste sur la combinaison de véhicules à privilégier selon votre situation personnelle. Toutefois, il est toujours bon de connaître les différents véhicules d'épargne offerts. Au bout du compte, l'important - que vous optiez pour l'un de ces véhicules enregistrés ou pour d'autres types de placements -, c'est d'épargner.

Réponse : Faux

Découvrez les différents véhicules d'épargne offerts

Le plus tôt est le mieux.

Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à épargner... et surtout jamais trop tôt ! La magie des intérêts composés, c'est l'effet boule de neige qu'ils produisent. Au fil des ans, la somme de votre épargne aura fructifié rondement. Des prélèvements automatiques ou des retenues directement sur votre paie demeurent les méthodes à privilégier. Après tout, vous ne dépenserez pas l'argent que vous ne voyez pas, c'est bien connu.

Épargnez-vous assez pour votre retraite ?