Issue d'une famille d'agriculteurs et formée en marketing à l'ère numérique, Raphaëlle Viau était prédestinée à connecter l'industrie agroalimentaire à la techno. Avec Frédéric (son frère) et Mathieu Phaneuf, deux ingénieurs en électricité et en électronique, elle a créé un système intelligent qui automatise la ventilation des silos. Retour sur le parcours d'une jeune entreprise qui monte rapidement.

L'agriculture connectée

L'entreposage des grains est une étape importante, mais elle est parfois négligée par les agriculteurs, par manque de temps ou de connaissances sur les bonnes pratiques à adopter. « Le grain est sensible à la température et à l'humidité. Une mauvaise ventilation peut provoquer la moisissure, l'assèchement et une perte du taux de germination lors de l'entreposage », expose Raphaëlle Viau, qui est âgée de 28 ans.

Afin d'aider les producteurs à conserver le grain dans les meilleures conditions climatiques possible et à assurer ainsi sa qualité, la jeune femme et ses deux partenaires ont mis au point Silog, un système intelligent qui automatise la ventilation des silos à l'aide de capteurs installés à l'intérieur. Cette technologie permet de recueillir des données qui indiquent au système à quel moment ventiler pour optimiser la qualité du grain.

Une approche proactive

Lancée en juillet 2018, Agrilog - l'entreprise derrière Silog - compte maintenant six clients et un projet pilote regroupant une vingtaine de fermes du Québec et de l'Ontario. Déjà, la startup suscite l'adhésion du milieu agricole et des organismes de soutien aux entreprises grâce au professionnalisme de ses fondateurs. À chacun ses forces : Raphaëlle s'occupe du volet affaires ; Mathieu, de l'aspect agricole ; et Frédéric, de tout ce qui est technologique.

« On s'est bâti un réseau en intégrant différents programmes d'aide aux entreprises en démarrage pour se faire "challenger" sur notre modèle d'affaires et trouver du financement », indique Raphaëlle. Diplômée de HEC Montréal en entrepreneuriat et lauréate du 1er prix entrepreneure Femmes Alpha - NUEVA 2019 (un concours de pitch en ligne destiné aux femmes évoluant dans le numérique et les technologies), elle n'a lésiné ni sur les efforts ni sur le temps pour remplir les demandes de financement.

Une pluie de récompenses

Les demandes ont porté leurs fruits, à commencer par le soutien de l'Accélérateur Banque Nationale - HEC Montréal. « Le programme nous a amenés à parfaire notre modèle d'affaires, lequel a été récompensé d'une bourse de 20 000 $ pour la meilleure startup au Demo Day 2019 », souligne Raphaëlle avec fierté. Une autre bourse de 5 000 $ a été décrochée dans le cadre du programme Propulsion, du Centech, l'accélérateur d'entreprises technologiques de l'École de technologie supérieure, soutenu par la Banque Nationale. C'est sans compter la bourse de Mtl inc. pour les nouvelles entreprises innovantes du Grand Montréal et un prêt d'honneur Waechter de la Fondation HEC Montréal.

Un partenaire à l'écoute

À travers son parcours, Agrilog a pu compter sur le soutien constant de la Banque Nationale. « Les directeurs de comptes ont rempli leurs promesses : une marge de crédit de 20 000 $, une carte de crédit pour entreprise et du soutien à l'incorporation avec un partenaire, et maintenant le service de financement pour le crédit d'impôt RS&DE. Ils nous suivent sur LinkedIn, relaient nos publications et nous félicitent chaque fois qu'on atteint un objectif. On est bien accompagnés ! » se réjouit Raphaëlle.

Avec autant d'accompagnement, pas surprenant qu'Agrilog poursuive ses démarches en vue d'obtenir de nouveaux fonds pour financer ses projets d'expansion sur le marché québécois... et bientôt ontarien et américain !

Découvrez des solutions pour les entreprises en démarrage