Alors que les attentes des membres envers Desjardins ont évolué, la ristourne doit évoluer elle aussi. Suite à de nombreuses consultations, la nouvelle ristourne produits a été créée. L'objectif : être plus équitable envers un plus grand nombre de membres et récompenser la loyauté envers Desjardins, indépendamment du volume d'affaires. Voici comment cette nouvelle façon de redistribuer les excédents reflète la voix des membres, offrant plus d'équité pour tous.

Le montant de la ristourne produits est de 50 $ pour tous les membres admissibles en 2019.

Comme elle ne dépend aucunement du volume d'affaires des membres, cette nouvelle forme représente bien les valeurs du modèle coopératif. Elle assure que tous les membres admissibles à cette ristourne recevront une part comparable des excédents.

Il suffit de détenir au moins un produit dans chacune de quatre grandes familles de produits pour recevoir la ristourne produits.

Cette approche valorise l'engagement des membres envers Desjardins, que leurs besoins soient modestes ou de grande envergure. Il suffit de détenir au moins un compte (habituellement, vous en ouvrez un en devenant membre) , un produit prêts, marges et cartes de crédit (comme une carte de crédit pour vos achats courants), un produit placements et investissements (comme un REER ou un CELI) et une assurance (comme l'assurance habitation ou auto).

Les membres de 30 ans et moins ont besoin de détenir un produit dans trois familles de produits.

Qu'ils soient aux études ou à leurs premières années sur le marché du travail, les jeunes membres présentent souvent des besoins financiers différents. La ristourne produits tient compte de cette réalité en assouplissant les critères d'admissibilité chez les 30 ans et moins. Vous détenez un compte-chèque, une carte de crédit et une assurance locataire ? C'est suffisant pour recevoir votre part des excédents.

La nouvelle ristourne produits amène plus d'uniformité entre les membres

Cette uniformisation élimine les disparités qui peuvent survenir selon qu'une Caisse évolue dans un milieu bien nanti ou moins favorisé, et reflète davantage la vision de Desjardins comme une seule grande famille. Elle permet à 3,3 millions de membres de profiter de la ristourne - soit 840 000 de plus qu'auparavant - et garantit que toutes les Caisses du réseau ristourneront, indépendamment de leurs activités et de leurs résultats.

On peut être admissible à la ristourne produits sans remplir les critères toute l'année.

Si vos besoins financiers ont changé en cours d'année - comme l'achat d'une première voiture nécessitant une assurance - vous pourriez être admissible à la ristourne produits. Le montant versé sera simplement ajusté au prorata du nombre de mois pendant lesquels tous les critères étaient remplis.

La ristourne volumes, la ristourne « traditionnelle », versée par chaque Caisse demeure inchangée.

Comme l'argent de la ristourne provient d'excédents réalisés, il est équitable qu'une partie de ceux-ci soient remis aux membres en fonction du rôle qu'ils ont joué dans la création de ces surplus. C'est pourquoi la ristourne volumes, telle qu'elle existe depuis des années, demeure inchangée. Son calcul est toujours basé sur l'usage que fait chaque membre - qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise - de certains produits et services tout au long de l'année.

La ristourne sera versée entre le 27 mai et le 7 juin 2019.

Les deux ristournes - produits et volumes - seront déposées directement dans votre compte d'opérations pendant cette période. Dans AccèsD, vous pourrez voir le calcul détaillé de chaque versement, et ce, pour toutes les Caisses où vous détenez des produits admissibles. Et ça aussi, c'est nouveau!

En apprendre plus sur la nouvelle ristourne