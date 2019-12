Avoir faim. Pas une fringale ou un petit creux, mais avoir réellement faim. Ne pas pouvoir manger au moins un bon repas par jour, et ce, 365 jours par année. À Montréal, une personne sur six souffre d'insécurité alimentaire. Le constat s'impose de lui-même : les besoins sont grands. Les ressources, elles, sont limitées. Présent partout sur le territoire montréalais, l'organisme Regroupement Partage se bat sur plusieurs fronts pour lutter contre la pauvreté, dont une des facettes les plus criantes reste l'insécurité alimentaire. Derrière cet organisme, il y a des personnes animées par la volonté d'aider des gens.

Le Regroupement Partage travaille à l'implantation de solutions durables pour favoriser la sécurité alimentaire des Montréalais. Son rôle consiste notamment à mobiliser et à soutenir les organismes locaux qui interviennent directement auprès des populations issues de milieux défavorisés et à approvisionner les banques alimentaires montréalaises en légumes frais. « Les différents programmes du Regroupement Partage visent d'abord à soulager la faim pour mieux nourrir l'espoir. Mais la force première de l'organisme est de rassembler les intervenants de différents milieux autour d'actions de lutte à la pauvreté, puisque celle-ci est la responsabilité de toute une société. » - Sylvie Rochette, cofondatrice et directrice générale du Regroupement Partage Depuis ses débuts il y a plus de 20 ans, cet organisme a remis 14 millions de dollars en denrées, sacs à dos, fournitures scolaires et produits d'hygiène corporelle à plus de 500 000 Montréalais dans le besoin. Au fil des ans, il a su cristalliser son action autour de trois programmes porteurs. Des légumes pour mieux nourrir Parce qu'au coeur de son action, il y a la volonté de bâtir des solutions durables, le Regroupement Partage a imaginé un programme novateur d'économie circulaire unique au Canada : Cultiver l'Espoir. Ce programme d'agriculture biologique à grande échelle en milieu périurbain permet de redonner une vocation agricole à des terres sous-exploitées du territoire montréalais pour y cultiver des légumes.