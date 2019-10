En effet, le recrutement et la rétention de ressources qualifiées constitueront les plus grandes difficultés des prochaines années pour les organisations. Selon Mme Louise Martel, associée chez Raymond Chabot Grant Thornton, ce contexte oblige les entreprises à demeurer compétitives en s'assurant que l'équipe de gestion possède des compétences de leadership mobilisant, que l'environnement est propice au développement des compétences et que les employés peuvent se réaliser personnellement et professionnellement.

« De plus en plus, on voit les organisations transformer leur environnement physique pour en faire un lieu de collaboration et d'échange afin de stimuler le travail d'équipe. Par ailleurs, nous réalisons aujourd'hui l'importance qu'accordent les candidats à la possibilité d'aménager leurs heures de travail. Les employeurs doivent rapidement réfléchir à ces nouvelles réalités », soutient Mme Martel.

Autre fer de lance des entreprises modernes, la marque employeur est, selon elle, un incontournable. « Après plus de 20 ans de pratique en recrutement de cadres, je peux affirmer que les candidats sont toujours plus attirés par des organisations qui affichent une marque employeur distinctive et une réputation reconnue, et ce, qu'il y ait pénurie de talents ou pas. Cela dit, les valeurs de l'organisation, son implication sociale, sa contribution au développement durable, son éthique et son ouverture sur la diversité influencent plus que jamais l'attraction et la rétention. »

Un rôle en évolution

Selon l'experte en recrutement de cadres, la mobilisation d'équipe a toujours été un facteur déterminant dans le choix d'un bon leader. Dans le contexte actuel, un leadership mobilisateur devient une compétence essentielle. Il ne suffit plus seulement d'évaluer les gestionnaires selon leurs capacités à mobiliser des équipes, mais il faut également leur fournir les outils nécessaires afin de les développer en ce sens.

Dans sa pratique, Mme Martel note d'autres compétences clés essentielles que doivent posséder les gestionnaires afin de retenir les talents. Ces compétences peuvent varier en fonction du contexte de l'entreprise :

Avoir une vision stratégique claire et la communiquer aux employés sur une base régulière pour donner un sens au travail des équipes.

Travailler en complémentarité et être un bon joueur d'équipe, capable de partager, d'échanger et de collaborer.

Faire preuve de courage managérial en exerçant avec transparence le rôle qui lui est confié.

Être un bon coach en s'assurant de l'évolution professionnelle de ses ressources.

Favoriser un environnement de rétroaction constructive.

Posséder de bonnes compétences relationnelles tant à l'interne qu'à l'externe.

Rendre imputable ses employés et donner la bonne dose de latitude.

Reconnaître les bons coups.

Être un gestionnaire axé sur les résultats et capable de les mesurer.

Avoir une conscience sociale.

Miser sur les talents internes

Selon l'étude, 83 % des dirigeants de PME québécoises ont mis en place au moins une mesure de développement et de formation des employés dans les cinq dernières années.