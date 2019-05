Soucieuse de bien servir sa clientèle d'affaires, Hydro-Québec a récemment simplifié et bonifié son offre destinée aux entreprises, aux institutions et aux municipalités. Baptisé Solutions efficaces, ce programme accorde un appui financier aux entreprises qui désirent implanter des mesures d'efficacité énergétique dans le cadre de projets de modernisation, d'agrandissement, de rénovation ou de construction.

Des mesures profitables

Outre le soutien financier immédiat, le programme permet aux clients des marchés industriels, commerciaux et institutionnels d'augmenter leur rentabilité à plus long terme notamment grâce à la diminution des frais d'exploitation et à la réduction de la période de récupération de l'investissement. Voici quelques exemples.

Dans le processus de construction d'un nouveau magasin à grande surface (alimentation ou rénovation, par exemple), le programme Solutions efficaces pourrait financer l'achat de 225 luminaires DEL de la catégorie DLC Premium pour hauts plafonds de 20 000 lumens ainsi que de contrôles adaptatifs pour une superficie de 9 000 m2. En plus de recevoir une aide financière de près de 21 000 $, le commerçant bénéficierait de nombreux avantages liés à ce système d'éclairage performant, dont la possibilité de moduler l'éclairage selon les besoins et l'amélioration générale de la qualité de l'éclairage. Une diminution de la consommation en électricité (jusqu'à 80 %) ainsi qu'une réduction des coûts de remplacement des luminaires en raison de leur plus longue durée de vie permettraient en outre de rendre le commerce plus rentable.

Une institution d'enseignement pourrait, quant à elle, avoir recours au programme pour installer des thermopompes géothermiques pour le chauffage et la climatisation ainsi que pour remplacer l'ensemble de ses luminaires et ajouter des détecteurs d'occupation. Les avantages pour l'école participante ? Les mêmes que pour le commerce ci-dessus en termes d'éclairage en plus d'une diminution des coûts de chauffage et de climatisation grâce à la géothermie. L'appui financier d'Hydro-Québec pour réaliser un tel projet ? Autour de 64 000 $.

Un processus simple et facile d'accès

Pour aider sa clientèle d'affaires à accéder facilement à son programme, la société d'État a développé l'Outil Solutions Efficaces (OSE). Simple à utiliser, celui-ci permet de connaître rapidement les possibilités qui s'offrent aux entreprises et aux institutions désireuses d'implanter des mesures d'efficacité énergétique. L'application contient en effet une liste de 200 mesures telles que l'achat de systèmes d'éclairage au DEL, l'installation de thermopompes, l'amélioration des systèmes de refroidissement, l'utilisation de compresseurs d'air efficaces, etc. Une fois que les options désirées ont été sélectionnées, OSE calcule automatiquement le montant du soutien monétaire qui pourrait être octroyé.

Un programme flexible où tous peuvent y trouver leur compte

Il est possible de profiter du programme même si les projets envisagés sont de petite envergure. Il suffit de regrouper ceux-ci et de les soumettre à titre d'agrégateur, une façon de faire dont peuvent se prévaloir les entrepreneurs, promoteurs immobiliers, ingénieurs, maîtres électriciens, etc. Cette option constitue, pour les agrégateurs, une excellente occasion d'améliorer leur position concurrentielle et leur rôle d'influenceur en matière d'efficacité énergétique.

Enfin, pour les projets dont les mesures à mettre en place ne sont pas admissibles à l'Offre simplifiée, Hydro-Québec a prévu une Offre sur mesure comprenant un soutien technique, un accompagnement personnalisé tout au long du projet ainsi qu'un appui financier. L'admissibilité à l'Offre sur mesure doit toutefois être confirmée auprès de la société d'État.

En participant au programme Solutions efficaces et en confiant l'ensemble de vos besoins énergétiques à un fournisseur d'énergie propre et renouvelable à plus de 99 %, vous pourriez accroître votre rentabilité tout en vous démarquant comme entreprise soucieuse de l'environnement. Calculez, en quelques étapes, le montant auquel vous pourriez avoir droit en implantant une mesure admissible en efficacité énergétique.

Pour en savoir plus