Qui a dit que gestion et développement durable ne pouvaient pas faire bon ménage ? À mesure que les limites de nos modes de production et de consommation se révèlent de plus en plus apparentes, particulièrement dans le contexte de la crise actuelle, des équipes de recherche tournent le regard vers des pratiques innovantes pour repenser les modèles économiques dominants.

Relativement à la démarche interdisciplinaire, les recherches appliquées mobilisent différentes expertises telles que le marketing, la production, le management et la gestion des opérations. L'apport des chercheurs de Polytechnique Montréal s'avère également indispensable, précise Emmanuel Raufflet, pour amener des changements autant dans les entreprises que chez les consommateurs, les utilisateurs et les citoyens.

À plus grande échelle, un projet de recherche en lien avec la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal a identifié les bénéfices potentiels de la mobilisation de l'économie circulaire dans le secteur de l'énergie. Un autre projet examine systématiquement les liens entre l'économie circulaire et les limites planétaires.

À HEC Montréal, Emmanuel Raufflet étudie les facettes de l'économie circulaire. Stimuler l'économie d'ici et créer des emplois locaux; optimiser l'utilisation des matières premières; prolonger la durée de vie d'un bien; repenser la conception d'un bien en ayant à l'esprit la façon dont il devra tôt ou tard être démantelé... Certes, de tels principes sont au goût du jour, mais ils tardent à s'ancrer dans les stratégies et modèles des entreprises. « Par rapport aux autres provinces, le Québec a une longueur d'avance en économie circulaire; or, il reste du chemin à faire », souligne le professeur.

Le professeur Luciano Barin Cruz, rattaché au Département de management de HEC Montréal, dirige le Pôle IDEOS, dont il est le cofondateur. Rassemblant professeurs, étudiants et entrepreneurs autour de l'avancement d'une même mission, ce pôle de recherche et transfert vise à mettre l'impact social au centre des décisions des organisations. Le professeur insiste sur l'importance d'incorporer cette préoccupation au coeur même du modèle d'affaires. « L'impact social doit véritablement être intégré à même la chaîne de valeurs, à même les opérations et la stratégie de l'organisation, dit-il. Cet impact va au-delà d'une fondation mise sur pied par l'entreprise pour assurer un volet philanthropique. » Le Pôle IDEOS mène des projets de type préincubation, incubation et accélération des organisations à vocation sociale. L'accompagnement des organisations de même que la documentation des facteurs de réussite et d'échec sont au coeur de ses activités.

Les travaux menés par l'équipe de chercheurs que dirige Luciano Barin Cruz ont conduit ce dernier à piloter des recherches d'envergure, ici comme à l'international. Au Sri Lanka, grâce au soutien de Développement international Desjardins, l'étude de plus de 500 microentreprises a révélé que les programmes de formation traditionnels rataient la cible pour ce qui est de la créativité et de l'innovation, des compétences clés dans des contextes où l'imitation domine les actions entrepreneuriales. Une nouvelle formation a été testée, et les résultats ont démontré le chemin à parcourir. C'est un éclairage inattendu que la recherche a permis de jeter sur la situation; une mise en lumière d'autant plus importante qu'elle survient dans un contexte où l'innovation s'avère déterminante pour la survie de ces microentreprises dans les pays en voie de développement. La nouvelle façon de faire proposée par la recherche a été ensuite appliquée dans la formation de milliers d'autres entrepreneurs.

« Quand on repense les modèles traditionnels, la valeur ajoutée d'une école de gestion comme HEC Montréal, c'est que l'on demeure toujours conscients qu'il faut trouver des modèles économiques viables », conclut Luciano Barin Cruz. « On se penche très sérieusement sur l'impact social, mais la portée à long terme est aussi au coeur de la réflexion. »

Tout repose sur l'équilibre, donc.

Découvrez le Pôle IDEOS en gestion des entreprises sociales de HEC Montréal