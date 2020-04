Oculométrie, électroencéphalographie, spectroscopie infrarouge : les instruments de pointe auxquels l'équipe de chercheurs codirigée par Sylvain Sénécal a accès permettent une incursion de précision au coeur du comportement, de l'état affectif et de l'état cognitif de l'utilisateur. Si les expériences menées au laboratoire semblent tenir davantage de la science-fiction que de la recherche universitaire, les données recueillies sont parlantes, assure le professeur. Et, surtout, utiles.

« On sait que se procurer du matériel d'urgence et des biens de première nécessité une fois la catastrophe naturelle survenue coûte beaucoup plus cher que lorsque la quantité requise de matériel se trouve déjà dans un entrepôt », souligne Marie-Ève Rancourt.

La pandémie associée à la COVID-19 illustre à quel point la préparation joue un rôle important dans la façon dont un État fait face à une crise. Marie-Ève Rancourt s'intéresse à ce que les données ont à dire pour faciliter la réponse des secours dans ces situations. La professeure agrégée à HEC Montréal a consacré ses études doctorales à optimiser des modèles mathématiques servant au transport de marchandises. Dans le cadre d'un projet récent, avec la collaboration d'une équipe de chercheurs et d'étudiants, elle a pu fournir aux îles des Caraïbes des plans d'action pour leur permettre de se préparer aux désastres naturels auxquels elles sont si vulnérables. Tout cela en colligeant les masses de données fournies par un réseau collaboratif d'intervenants, dont l'Agence caribéenne de gestion de catastrophes et la Croix-Rouge.

« En étudiant par exemple les courbes d'apprentissage des employés qui doivent se familiariser avec un nouveau logiciel - une situation très courante en cette période où plusieurs doivent travailler à distance -, nous sommes en mesure de mieux préparer la formation qui leur sera octroyée, ce qui augmente l'adaptation du personnel, mais aussi son adhésion aux changements proposés », explique Sylvain Sénécal. Et ce n'est là qu'un exemple des applications pratiques de la science des données.

Qu'on parle de bornes interactives de toutes sortes, de systèmes de réservation, de sites Internet destinés à informer les citoyens ou d'applications mobiles, l'expérience utilisateur s'échine à éliminer les irritants technologiques dans toutes les sphères du quotidien. Les chercheurs du Tech3Lab de HEC Montréal planchent entre autres sur les habitudes dangereuses des gens en améliorant la technologie dont ils sont fervents. Imaginez-vous par exemple en train de marcher en milieu urbain, les yeux rivés sur votre écran. Dans un avenir assez proche, votre téléphone mobile pourrait détecter le risque que présente une intersection pour votre sécurité et mettre en marche la caméra de l'appareil pour vous sortir de votre distraction !

Le Tech3Lab

Le Tech3Lab de HEC Montréal est le plus important laboratoire en expérience utilisateur de toute l'Amérique du Nord. Il est né de la collaboration de trois professeurs titulaires aux expertises complémentaires. Pierre-Majorique Léger, Marc Fredette et Sylvain Sénécal se sont respectivement fait un nom en technologies de l'information, en sciences des données et en marketing. Trois spécialisations qui, une fois combinées, font progresser la recherche et jettent un éclairage nouveau sur la discipline.