C'est en temps de crise que les grands leaders se révèlent. Ils analysent une situation imprévue en se basant sur leur propre expérience, leur expertise et leur instinct, mais aussi sur leurs équipes et collègues, pour prendre la meilleure décision. Pour les gestionnaires désirant élever leurs compétences, le programme d'EMBA McGill-HEC Montréal offre une formation éprouvée, qui s'appuie sur les forces de chacun.

Apprendre de collègues de classe d'expérience et aux parcours diversifiés

Les candidats retenus sont soigneusement choisis pour créer un environnement aux profils variés et complémentaires qui enrichit les échanges. Plutôt que de présenter des études de cas fictives, les travaux s'appuient sur des enjeux bien réels que vivent les entreprises des participants. Ces échanges permettent aux dirigeants d'obtenir des points de vue différents, de s'y ouvrir, puis de prendre de meilleures décisions.

« Mes collègues de classe et leur vaste expérience m'ont appris non seulement comment être un meilleur gestionnaire, mais aussi comment être une meilleure personne. » - Michael Rodrigues (EMBA 2020), Directeur, Stratégie de billetterie et développement numérique, evenko

Réagir à l'imprévisible grâce aux « Mindsets »

Tout au long de sa carrière, un leader sera appelé à réagir à des situations sans précédent. Voilà pourquoi le programme EMBA privilégie le développement de perspectives de gestion - basées sur les « états d'esprit managériaux » (Managerial Mindsets), établis par Henry Mintzberg - plutôt que d'enseigner des notions strictement fonctionnelles. Par exemple, le module sur la gestion de soi (Reflective Mindset) invite à prendre du recul, à réfléchir à ses expériences et à éviter de répéter les erreurs passées.

« La plus grande leçon que je tire de l'EMBA, c'est l'importance de prendre le temps de réfléchir. Vous ne pouvez pas rêver d'une entreprise, d'une carrière ou de quoi que ce soit si vous n'avez pas rêvé de vous en premier. Quand une réflexion est bien faite, c'est très puissant. » - Jonathan Douville (EMBA 2020), Chef de produit principal, Walter Technologies pour surfaces

Bâtir sur ses forces

Chaque candidat présente son propre style de gestion, et l'EMBA n'impose pas un modèle unique. Les ateliers encouragent les participants à développer leurs forces, à travailler sur leurs faiblesses et à mieux se connaître. C'est ainsi que de bons gestionnaires se transforment en grands leaders : en devenant la meilleure version d'eux-mêmes.

« Les émotions et l'empathie peuvent être des forces, et non des faiblesses. Elles vous permettent de vous mettre à la place de quelqu'un d'autre et d'obtenir une perspective plus riche que si vous n'aviez qu'un seul point de vue. » - Marie-Hélène Borduas (EMBA 2020), Leader d'intégration pour les fusions et acquisitions, Ressources humaines, Dassault Systèmes

Une formule adaptée aux gestionnaires d'aujourd'hui

Le programme s'adresse à des gestionnaires chevronnés - les participants comptent en moyenne 17 ans d'expérience - et permet à tous de poursuivre leurs activités professionnelles. Les cours s'échelonnent sur 15 mois et se déroulent généralement une fois par mois, du jeudi au dimanche.

Le meilleur des deux mondes

À l'image du monde des affaires canadien, le programme suit une approche bilingue. Les cours et les échanges se déroulent en français comme en anglais, mais les candidats peuvent s'exprimer, rédiger leurs travaux et faire leurs examens dans la langue de leur choix. Une fois la formation réussie, les participants obtiennent un diplôme de deuxième cycle (MBA) conjoint de l'Université McGill et HEC Montréal.

Séances d'information en ligne

Pour les gestionnaires qui souhaitent acquérir de nouveaux outils et aiguiser leurs compétences, la prochaine cohorte de l'EMBA McGill-HEC Montréal débutera en septembre 2020. D'ici là, plusieurs séances d'information en ligne offriront un survol du programme et du processus d'admission.

