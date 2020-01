« Cet accès à de vrais leaders qui nous partagent leur vision, leurs connaissances et leurs expertises a été un des gros plus de ma formation », dévoile Benoit Sirard, président-directeur général du Domaine Château-Bromont, qui a terminé avec succès sa certification en leadership et habiletés de direction en 2016.

De réputées personnalités enrichissent d'ailleurs l'expérience des participants. Au fil des années, de chevronnés gestionnaires et entrepreneurs tels que Alain Bouchard (Couche-Tard) , Alain Lemaire (Cascades) , Nathalie Bondil (Musée des beaux-arts), Nicolas Duvernois (Pur Vodka) Louis Audet (Cogeco) , Monique Leroux (Fiera Capital), Pierre Marc Johnson (Lavery), Jean Bédard (La Cage), Marie-Josée Richer (Prana), Lorraine Pintal (Théâtre du Nouveau Monde), Pierre Boivin (Claridge), Lise Watier et plusieurs autres ont su transmettre avec passion leur savoir.

Pour enseigner dans ses programmes, l'Institut s'est adjoint de gestionnaires de renom, dont la réputation n'est plus à faire. Qu'ils soient enseignants universitaires, anciens premiers ministres ou personnalités du monde des affaires provenant de diverses industries, les formateurs et intervenants choisis par l'Institut savent tous mettre à profit leurs nombreuses années d'expérience pour enrichir l'apprentissage des participants par leur formation, bien sûr, mais surtout par leur vécu.

Pour développer des relations d'affaires d'une qualité exceptionnelle

Les participants proviennent aussi de divers horizons, ce qui permet un transfert d'expertises variées lors des cours, des ateliers et des discussions. « Notre territoire est celui de l'expérience, l'expérience des intervenants et celle des participants, estime Éric Paquette, président et cofondateur de l'Institut. Ici, tout le monde apprend. »

« Durant la certification que j'ai suivie à l'Institut en 2017, en plus des formateurs, j'ai eu la chance de côtoyer d'autres gestionnaires qui venaient d'industries et de contextes très différents du mien, affirme Patrick D'Anjou, vice-président des ventes pour Molson Coors Canada. J'ai ainsi pu développer des relations d'affaires d'une qualité exceptionnelle, en plus d'être confronté à d'autres façons de faire et de penser, qui m'ont été plus que profitables dans le cadre de mon travail. »

Formations offertes également en entreprise

Vous désirez offrir à vos employés le programme de formation en leadership le plus populaire en ce moment sur le marché, et ce, directement dans les espaces et locaux de votre organisation ? Orienté sur la pratique et la mise en application efficace des notions présentées par des experts chevronnés, le programme de Certification en leadership et habiletés de direction offert directement en entreprise est condensé en cinq journées et personnalisé selon les besoins de chaque organisation.

« Participer à cette formation de haut calibre dans notre environnement de travail, et tous ensemble, a renforcé notre équipe, explique Claudie Vachon, gestionnaire de portefeuille à BGIS. C'était un exercice de team building inestimable ! Elle poursuit : en échangeant entre nous sur les réalités de notre entreprise, nous avons fait ressortir des points qui amélioreront assurément notre fonctionnement à court et à long terme. »

Plusieurs programmes de formation

En plus du programme de Certification en leadership et habiletés de direction (six jours), l'Institut offre également la Certification en stratégie (six jours), le programme Femmes Leaders (trois jours), le programme court en leadership (trois jours), la Certification en coaching et gestion d'équipe (six jours) ainsi qu'une Certification en gestion de transfert d'entreprise (six jours). Le gestionnaire impatient d'atteindre un niveau supérieur pourra donc maintenant compter sur un précieux allié, l'Institut de leadership.

