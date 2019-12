Vous êtes une femme et désirez propulser votre leadership et mieux vous outiller pour ce faire? Le programme Femmes leaders de l'Institut de leadership, une formation courte et pratique de trois jours, a été spécialement conçu pour vous.

« Le succès de cette formation et les commentaires des participantes dépassent nos espérances et nous confirment qu'il y avait un réel besoin dans le milieu », affirme Marie-Claude Viau, vice-présidente, services aux entreprises de l'Institut de leadership. « L'objectif premier est bien sûr d'outiller et d'inspirer les femmes dans leur développement de carrière, d'être à la hauteur de leurs ambitions personnelles et professionnelles, mais au-delà des outils, des conférences, ce qui nous marque, c'est le lien fort qui unit les participantes, même après la fin des cours. »

En effet, celles-ci, malgré tout ce qui les différencie - âge, situation familiale, profil -, ont à coeur de partager leurs expériences, leurs succès et leurs échecs avec les autres, dans un esprit de collaboration hors du commun :

« Bénéficier de ce nouveau réseau et de la possibilité d'échanger avec des personnes qui vivent les mêmes défis que nous, partager nos bons et moins bons coups entre nous, c'est tellement enrichissant », souligne avec enthousiasme Josée Garneau, qui a fait partie de la première cohorte à l'automne 2019 et qui travaille maintenant comme directrice, Planification et gestion des horaires, télévision, chez Radio-Canada. « Je suis d'ailleurs toujours en communication avec quelques femmes de ma cohorte. On se conseille, on s'appuie, ça m'a aussi donné le goût de faire du mentorat, pour soutenir les jeunes leaders de demain. »

Un accès privilégié à des formatrices, des gestionnaires et des entrepreneures de renom

Dans le cadre de ce programme, les participantes peuvent aussi profiter du partage d'expertise, d'expérience ainsi que des nombreuses connaissances de plusieurs intervenantes, conférencières et formatrices reconnues et de divers horizons. L'Institut de leadership a eu la chance de recevoir, dans les dernières années, plusieurs femmes inspirantes dont Monique Leroux, Lise Watier, Kim Thúy, Jessica Harnois, Nathalie Bondil, Pauline Marois, Marie-Josée Richer, Lorraine Pintal, Najat Vallaud-BeIkacem, Françoise Bertrand, Isabèle Chevalier, Liza Frulla et plusieurs autres.

À propos de l'Institut

Créé en 2013, l'Institut de leadership a formé et inspiré plus de 1 600 gestionnaires, cadres et dirigeants depuis ses débuts. Pour en savoir plus sur Femmes leaders et les prochaines cohortes de l'Institut de leadership, consultez le site institutleadership.ca.