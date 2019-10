Pour des professionnels à l'horaire chargé, la formation à distance offre un moyen flexible et adapté de poursuivre des études universitaires sans quitter son emploi. Cependant, même à une époque où les services en ligne se multiplient, certains mythes persistent quant à la réelle valeur d'une formation à distance. FSA ULaval, à travers certaines histoires vécues, en démystifie quelques-uns pour démontrer qu'étudier à distance est possible, rentable et même très agréable, peu importe son parcours.

1. Sébastien, ingénieur dans une grande ville du Québec, n'entreprend pas son MBA en ligne, car il craint qu'il ne soit pas reconnu par son employeur actuel ou par des employeurs potentiels.

Les employeurs valorisent généralement davantage la réputation et la crédibilité de l'établissement d'enseignement plutôt que les moyens employés pour transmettre la matière. Les programmes offerts à distance par FSA ULaval mènent aux mêmes diplômes que ceux offerts en classe et sont évalués de la même manière par les organismes internationaux AACSB* et EQUIS*. Enfin, il faut préciser que la formation en ligne accélère l'acquisition de compétences hautement utiles dans le milieu du travail, comme la gestion du temps, le travail en équipe à distance et la communication par le biais de différents médias.

2. Catherine, une infirmière nouvellement nommée chef d'équipe, souhaite entreprendre des études à distance pour l'obtention d'un certificat en administration. Elle veut s'assurer de profiter pleinement des connaissances des professeurs et de ses collègues étudiants, mais elle craint que les échanges soient moins encadrés que dans une salle de classe.

Par le biais de différents outils interactifs, les étudiants peuvent communiquer avec l'enseignant et leurs collègues et réaliser des échanges semblables à ceux qu'on retrouve dans une salle de classe. Les échanges virtuels et la convivialité des plateformes numériques d'apprentissage permettent aux enseignants d'offrir un encadrement proactif de groupe et en privé. Ceux et celles qui sont moins à l'aise de s'exprimer verbalement en groupe retireront un avantage de ces communications à distance. Les cours à distance comportent également des travaux en équipe, où la collaboration est rendue possible par divers moyens technologiques qui rejoignent la réalité de plusieurs entreprises.

3. Entre le travail, la congestion routière et les activités des enfants le week-end, Clara, une jeune entrepreneure en design d'intérieur, craint que l'absence d'horaire fixe de son microprogramme à distance en marketing soit un frein à sa réussite scolaire.

Il est vrai que le mode à distance nécessite une gestion responsable de son emploi du temps et demande plus d'autonomie et de motivation qu'en classe, mais tout est fait pour que les étudiants progressent à bon rythme pendant leurs études. Les cours à distance de FSA ULaval demeurent encadrés : il y a des sessions d'été, d'automne et d'hiver bien définies dans le temps, ainsi que des dates précises d'évaluation et de remise de travaux tout au long de la session. Cet échéancier fixe les étapes importantes à respecter et l'enseignant propose des actions à poser chaque semaine pour garder le cap.

*Sites disponibles en anglais seulement.