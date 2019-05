Vous désirez offrir à vos employés le programme de formation en leadership le plus populaire en ce moment sur le marché, et ce, directement dans les espaces et locaux de votre organisation ? L'Institut de leadership saura répondre à ce besoin.

La Certification en leadership et habiletés de direction, qui compte plus de 1 000 diplômés dans les cinq dernières années, permet de bonifier grandement les capacités des gestionnaires de tous les niveaux. Orientée sur la pratique et la mise en application efficace des notions présentées par des experts chevronnés, cette formation offerte directement en entreprise est condensée en cinq journées et personnalisée selon les besoins de chaque organisation.

« Participer à cette formation de haut calibre dans notre environnement de travail, et tous ensemble, a renforcé notre équipe, explique Claudie Vachon, gestionnaire de portefeuille à BGIS. C'était un exercice de team building inestimable ! » Elle poursuit : « En échangeant entre nous sur les réalités de notre entreprise, nous avons fait ressortir des points qui amélioreront assurément notre fonctionnement à court et à long termes. »

Visionnez la vidéo pour en connaître davantage sur la formation en leadership

Différents modules de formation sont proposés : la mobilisation des équipes ; la gestion du changement ; la gestion stratégique ; la créativité et l'innovation ; la gestion des employés et des personnalités difficiles ; les habiletés de communication ; le coaching des équipes ; l'intelligence émotionnelle ; la gestion du temps et des priorités ; et, finalement, les habiletés politiques et l'influence.

« Pour conserver notre titre de chef de file des communications au Canada, nous misons beaucoup sur le développement de nos gestionnaires et, surtout, de la prochaine génération de leaders. L'Institut de leadership a été en mesure de monter pour nous un programme personnalisé qui répondait aux besoins et aux enjeux de notre entreprise », indique George Alifragis, directeur chez Bell Canada.

Les participants auront l'occasion d'interagir avec une dizaine d'intervenants et de formateurs venant de divers horizons professionnels et mettant habilement à profit leur vaste expérience du monde des affaires. Ils bénéficieront ainsi d'une variété d'opinions et de savoirs. Pour les associations, regroupements et fédérations, l'Institut de leadership propose également des cohortes exclusives à leurs membres pour mieux répondre à leurs propres enjeux et spécificités.

« Le fait de proposer des cohortes exclusives à nos membres, c'est une plus-value assurée ! souligne Alexandre Soulières, directeur général du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec. Cela permet de répondre particulièrement aux enjeux liés à notre réalité, de prendre un temps d'arrêt dans nos tâches et de faire des bilans - en plus de planifier nos prochaines actions de la meilleure façon qui soit, ce qui est plus que bénéfique pour l'avenir de notre réseau. »

De nombreux avantages

En faisant suivre cette formation à vos cadres et dirigeants, vous ajoutez un bénéfice assuré aux opérations de votre entreprise ou de votre association :

- Vous épargnez des coûts en offrant à vos employés cette formation de haut niveau dans vos propres locaux.

- Vous consolidez vos équipes en leur permettant de se distancier de leurs tâches quotidiennes, de parfaire leurs connaissances tout en échangeant sur les réalités de votre entreprise ou association.

- Vous favorisez la rétention et la reconnaissance de vos employés pour leur bon travail tout en leur permettant d'avoir accès à des conférences et à des témoignages de personnalités de renom qui les inspireront - autant d'un point de vue personnel que dans leur rôle de gestionnaire.

- En investissant dans la formation continue, vous démontrez à vos gestionnaires que vous croyez en eux et que vous voulez les amener à un autre niveau au sein de votre organisation.

Tel que mentionné par Éric Paquette, président-cofondateur de l'Institut de leadership : « Notre formation encourage aussi la discussion sur des sujets parfois mis de côté dans les organisations. Ce temps d'arrêt est crucial pour permettre aux gestionnaires de faire des bilans et de la planification, ce qui est plus que bénéfique pour l'avenir de toute compagnie ou de tout organisme. »

Pour en savoir plus sur la Certification en leadership au sein même de votre entreprise ou association, entrez en contact avec l'Institut de leadership ici.