Voyez ce qu'a à vous offrir L'École des dirigeants HEC Montréal à ce sujet grâce à sa programmation estivale haute en couleur !

Découvrez la force d'un discours rassembleur

Envie de perfectionner votre capacité à captiver votre auditoire et à mobiliser vos interlocuteurs ? La formation Pitch : savoir raconter une histoire forte est pour vous. Gaëtan Namouric, fondateur de l'agence Perrier Jablonski et stratège créatif cumulant plus de 20 ans d'expérience, vous partage sa démarche et son expérience acquise auprès de grands noms comme Apple, Nike, Danone et Toyota.

Devenez plus agile dans la gestion de vos projets

De nos jours, savoir gérer un projet efficacement est une compétence clé dans les organisations. Normal quand on sait qu'une mauvaise gestion en ce sens entraîne des pertes de milliards de dollars chaque année ! Dans le cadre de la formation La gestion de projets : méthodes et outils, apprenez de notre expert du sujet Marc Messier, auteur et chargé de cours à HEC Montréal, et lui-même certifié professionnel de la gestion de projets (ou PMP, pour Project Management Professional).

Sortez votre chapeau de créatif !

Découvrez le concept de « pensée parallèle » grâce à la formation Stimulez votre créativité avec l'approche d'Edward de Bono. Ce dernier a organisé la réflexion selon six points de vue, illustrés par six chapeaux de couleurs différentes. Vous ressortirez de ce cours avec des outils concrets pour stimuler la recherche d'idées novatrices, fixer des objectifs plus ambitieux et trouver des solutions inédites qui vous permettront de vous démarquer.

Faites bon usage de votre énergie

Chris Obst, formateur invité de la Sauder School of Business de l'Université de la Colombie-Britannique, enseigne une méthode unique pour consolider le leadership et optimiser le rendement. Son secret ? La bonne gestion de l'énergie, notion essentielle en cette ère surchargée où plusieurs personnes peinent parfois à reprendre le dessus. Au cours de la formation Strengthen Your Leadership by Increasing Your Personal Energy (offerte en anglais seulement), vous découvrirez des façons de gérer votre énergie en vue d'exercer efficacement votre leadership, en plus d'apprendre comment adopter des habitudes saines pour optimiser votre rendement et mener votre équipe vers un état vitalisé à la fois authentique et inspirant.

Devenez un acteur stratégique de votre organisation

Positifs ou non, les jeux politiques demandent certaines compétences afin de mieux comprendre les tactiques et les stratégies impliquées. La formation Habiletés politiques dans les organisations : soyez un acteur stratégique, de Pierre Lainey, a fait ses preuves : à ce jour, plus de 4 000 participants ont profité de l'enseignement de cet expert, ce qui témoigne de la pertinence du sujet !

Stimulez l'innovation dans vos équipes

La plupart des gens reconnaissent la nécessité de non seulement collaborer pour innover, mais aussi de se soutenir mutuellement devant les défis. Malgré cela, l'absence de collaboration est encore trop répandue dans les organisations.

À partir d'exemples, de cas et de grilles de diagnostic, apprenez, en suivant la formation Exercez un leadership collaboratif, comment un leader peut valoriser, encourager et soutenir un environnement de travail basé sur l'entraide et la collaboration.

Tirez profit de l'intelligence artificielle

L'École des dirigeants HEC Montréal a compris la valeur de l'intelligence artificielle (IA) et souhaite la rendre accessible aux gestionnaires et aux dirigeants grâce à la formation Le Big Data et l'intelligence artificielle (IA) : des actifs stratégiques pour votre entreprise. Apprenez à tirer avantage de l'IA sans avoir à investir démesurément en technologies, ainsi qu'à choisir et à analyser les données pour soutenir la stratégie et le modèle d'affaires de votre entreprise.

Développez votre meilleur atout !

La formation L'intelligence émotionnelle et l'exercice du leadership vous permettra d'acquérir et de perfectionner des compétences liées à l'intelligence émotionnelle - soit l'une des formes de l'intelligence humaine essentielle pour s'adapter aux événements de la vie - grâce à l'information que vous donnent les émotions, que ce soit les vôtres ou celles de votre entourage. Grâce aux outils concrets de la professeure chevronnée Estelle Morin, vous pourrez mettre le tout en pratique rapidement dans votre vie professionnelle.

Gagnez en crédibilité et en rigueur

Les gestionnaires et professionnels sont de plus en plus impliqués dans l'élaboration de dossiers d'affaires (business cases) pour exercer des choix et aider la haute direction à prendre une décision ou à « vendre » des projets. Compte tenu des ressources - financières et humaines, sans oublier celles relatives au temps - de moins en moins disponibles, la majorité des dossiers sont préparés rapidement, de manière incomplète ou sans une connaissance suffisante. Résultat : ils souffrent alors d'un manque de crédibilité ou de rigueur. La formation Bâtir un business case gagnant vous offre une méthode de conception éprouvée afin que votre dossier d'affaires soit solidement conçu et crédible.

Enfilez les chaussures du comptable !

Familiarisez-vous avec le domaine de la finance grâce à la formation Démystifier la finance pour apprécier l'information financière. À l'aide de cas pratiques, développez votre capacité à analyser des états financiers et à les interpréter en vue de poser le diagnostic des forces, des faiblesses et de la performance de votre entreprise. Vous y gagnerez en confiance et en crédibilité, car plusieurs des décisions financières s'appuient sur les données comptables.

Relevez les défis de la gestion au quotidien

Comment départager les exigences, les connaissances et les habiletés liées à sa profession de celles qui relèvent de la gestion ? La formation Le professionnel en situation de gestion aborde cette question et propose des outils pour réussir votre transition vers un rôle de professionnel-gestionnaire. Dotez-vous des connaissances indispensables en gestion, pratiquez certaines habiletés et remettez en question vos croyances comme vos attitudes, question de pratiquer plus adéquatement et efficacement votre métier de professionnel-gestionnaire.

Soyez à l'avant-garde des tendances dans le domaine de la gestion et faites une rentrée remarquée, fort de vos nouvelles compétences et d'un portfolio de solutions renouvelé. Découvrez la programmation estivale de l'École des dirigeants HEC Montréal !