S'ACTIVER EN FAMILLE

Trente minutes de marche par jour seraient bénéfiques pour votre santé. En effet, selon plusieurs chercheurs, l'exercice modéré au quotidien réduit le risque d'infections respiratoires1.

Pas le temps d'aller faire une promenade? Rien de mieux que le transport actif pour intégrer des séances d'exercice physique à la routine. Plutôt que de faire l'aller-retour à l'école en voiture, vous pourriez partir un peu plus tôt et marcher en famille. En multipliant les déplacements à pied, vous inculquerez le goût de l'activité physique à vos enfants et verrez à quel point ces moments sont propices aux conversations et à la complicité. Être moins malade et plus en forme, ça ne se refuse pas!

MIEUX DORMIR

Le sommeil et les mécanismes de défense sont intimement liés. En dormant, le cerveau sécrète des hormones qui aident à combattre les infections bactériennes et virales2.

Pour favoriser un sommeil réparateur, n'hésitez pas à créer un environnement propice au repos et à instaurer un rituel les soirs de semaine. Très important : évitez à tout prix les écrans avant d'aller au lit, autant pour vous que pour vos enfants. La lumière dégagée par ces appareils électroniques ralentit la production de mélatonine, ce qui nuit à la qualité du sommeil. À long terme, cette mauvaise habitude peut donner lieu à des troubles du sommeil importants. Au dodo!

DÉJEUNER COMME UN ROI

Le déjeuner est le repas le plus important de la journée. Il permet d'alimenter les muscles et le cerveau en énergie3. Mieux vaut donc adopter une routine matinale exemplaire.

Le matin, faites le plein de protéines et de vitamines. Tandis que la vitamine C stimule le système immunitaire, la vitamine A est reconnue par Santé Canada pour contribuer à son bon fonctionnement4. Voici un exemple de déjeuner immunostimulant : un kiwi et des quartiers d'agrumes (vitamine C), une tartine de pain multigrain au beurre de noix (protéines) et un yogourt enrichi de vitamine A comme DanActive. Avec cette routine, toute la famille sera d'attaque pour la journée!

ADOPTER DE BONNES HABITUDES D'HYGIÈNE

La peau est la barrière naturelle du corps contre les germes, alors que les yeux, le nez et la bouche en sont des portes d'entrée. En suivant quelques règles d'hygiène de base, vous réduirez de manière considérable les risques de contamination.

D'abord, le lavage des mains! C'est sans aucun doute le premier geste à faire au retour de l'école (après avoir, bien sûr, vidé la boîte à lunch!). Lorsque des virus rôdent dans l'air, encouragez vos enfants à éviter de se toucher le nez ou la bouche. Pour prévenir la contamination, les douchettes nasales sont très efficaces, car elles expulsent les bactéries emprisonnées dans les parois du nez. Si votre enfant tombe malade, apprenez-lui à tousser à l'intérieur du coude. Même recommandation s'il éternue. Après tout, un éternuement peut se déplacer dans l'air à plus de 160 km/h.

Prenez votre système immunitaire en main

Références

1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2803113/

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3256323/

3. https://qc.croixbleue.ca/assurance-sante/astuces-sante/330-le-petit-dejeuner-est-il-le-repas-le-plus-important-de-la-journee

4. http://www.inspection.gc.ca/aliments/etiquetage/l-etiquetage-des-aliments-pour-l-industrie/allegations-sante/fra/1392834838383/1392834887794?chap=9