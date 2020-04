Outiller les parents et accompagner les enfants de façon ludique dans le maintien de leurs acquis en proposant des contenus éducatifs, pertinents, rigoureux et de qualité : voilà la mission de Télé-Québec en classe. Déjà, des milliers de jeunes ont pu se plonger dans plus de 1200 contenus éducatifs et divertissants, en plus de découvrir de nouvelles émissions télé et des vidéos Web. Tour d'horizon des nouveautés.

*** POUR LE PRÉSCOLAIRE Moment doux avec Passe-Partout Sur le ton de la confidence, Passe-Partout réconforte les tout-petits : dans quelque temps, ça va bien aller!

À la télé, 7 jours par semaine à 7 h 29, 8 h 54 et 17 h 27 *** POUR LE PRIMAIRE La dictée complètement dingue Pascal Barriault et Valérie Chevalier proposent en direct des dictées étonnantes, drôles et interactives sur des thèmes amusants que les enfants doivent écrire et corriger eux-mêmes avec l'aide de l'animateur ou de l'animatrice. Une dictée vraiment innovante et inclusive!

En direct sur enclasse.telequebec.tv, du lundi au vendredi à 10 h L'école à la maison Pascal Morrissette et Anaïs Favron font appel à de vrais enseignants ultra-allumés qui présentent la matière scolaire avec un plaisir contagieux. L'émission inclut aussi « La récréation maison », un segment au cours duquel l'animateur ou l'animatrice lance des défis physiques aux jeunes pour les faire bouger à la maison. Comme une journée entière d'école... en 30 minutes!

À la télé, du lundi au vendredi 10 h 30 Les maths... à quoi ça sert? À travers les mésaventures de quatre personnages animés, les jeunes découvrent avec humour que les mathématiques telles qu'ils les connaissent n'ont pas toujours existé, et à quel point leur absence rendait la vie... terriblement compliquée! Sur enclasse.telequebec.tv, nouvelle vidéo chaque vendredi *** POUR LE SECONDAIRE Les suppléants Tous les après-midis, les animateurs Pier-Luc Funk et Catherine Brunet remettent un plan de cours à cinq « artistes-suppléants », dont Marianne Verville, Rosalie Bonenfant, François Bellefeuille, Guillaume Pineault, Debbie Lynch-White, Julien Lacroix, Phil Roy, Ludivine Reding et bien d'autres. Leur mission : enseigner la matière à leur façon et avec leur couleur, et faire en sorte que ce qu'on apprend à l'école devienne non seulement pertinent... mais aussi très divertissant!