Lancé ce 23 décembre à Télé-Québec, le nouveau thriller Le 422 tient déjà littéralement en haleine! Disparitions, quêtes, univers parallèles et lutte pour survivre, Le 422 promet une série d'aventures fantastiques pour petits et grands.

Quand une bande de jeunes tombent sur une mystérieuse porte cadenassée au 422, rue Sauvé, ils sont loin de se douter qu'en la franchissant, ils seront propulsés dans un étrange univers parallèle : la huitième dimension. Pour s'en extirper, ils devront mettre la main sur un trésor auquel ils n'accéderont qu'en traversant une série d'épreuves qui feront ressortir le meilleur... mais qui laisseront aussi entrevoir le pire d'eux-mêmes.

La quête de ces jeunes vers ce trésor convoité - et même leur survie - seront menacées à l'intérieur de la huitième dimension par la reine Holka, mais aussi sur Terre par les Guerriers de l'ombre, une organisation secrète centenaire qui fait tout en son pouvoir pour refermer le dernier passage entre les deux univers.

Au-delà du fantastique

L'intrigue du 422 est supportée par une brochette d'acteurs d'expérience - dont Normand d'Amour, Mylène MacKay, Mathieu Baron et Marc Beaupré - ainsi que par des talents de la relève.

Effets spéciaux et direction photo de grande qualité, costumes dignes du cinéma, décors sombres et travaillés qui confèrent à la série une aura de mystère : à l'écran, se déploie un univers fantastique qui happe.

« Avec les costumes et les décors à grand déploiement, il y avait matière à s'amuser. Au tournage, la magie a opéré! » - Benoît Lach, auteur, réalisateur et producteur du 422.

4+2+2=8. Huit comme huitième dimension

Il ne faut cependant pas croire que Le 422 ne s'adresse qu'aux inconditionnels du genre. « On a toujours aimé mélanger les genres et en transgresser les codes. Même s'il y a un univers fantastique dans Le 422, le récit, lui, repose beaucoup sur le suspense. On y retrouve des éléments tirés de la mythologie, qui se mêlent à la science-fiction, mais ce sont avant tout des enjeux humains qu'on raconte », précise Vincent Lafortune, auteur et producteur du thriller.

Chacun y trouvera son compte

Si l'intrigue du 422 met de l'avant des adolescents, la série promet de rallier un large public. En effet, les épreuves que les jeunes doivent résoudre dans l'univers parallèle du 422 les amènent à grandir à la vitesse grand V et à vivre des expériences qui transcendent leur âge. « Chacun y trouvera son compte! Les adultes se reconnaîtront dans les rites de passage traversés par Lou, Dju, Lucie, Luc, Sacha et Sophie et y trouveront des subtilités qui échapperont au public plus jeune », poursuit l'auteur.

Le 422 : tous les soirs à 18 h et l'intégrale sur telequebec.tv : visionnez déjà tous les épisodes gratuitement.