Avec d'incroyables costumes et une musique résolument pop et accrocheuse (vous reconnaîtrez plusieurs titres en plus de sublimes pièces originales), cette 48e création vous plongera dans un monde captivant qui recrée une ambiance similaire à celle des concerts d'aréna grâce à la complexité des éclairages et la richesse des projections sans oublier les numéros acrobatiques sur glace dignes du Cirque du Soleil.

Sur glace? Les prestations éblouissent : musiciens, acrobates et patineurs proposent d'incessantes séries d'univers qui nous font apprécier les performances de groupe - dans les airs, en solo ou encore en couple -, le patin freestyle, les chorégraphies ainsi que d'étonnantes prouesses, toutes réglées au quart de tour.

Parfaite sortie en famille

Expérience réellement enlevante et inspirante pour tous les membres de la famille, AXEL évoque l'allusion, et, pour les plus jeunes, l'initiation à l'importance de croire en ses rêves.

À travers les yeux et les créations graphiques d'Axel, plusieurs univers remplis d'action et d'émotion s'animent devant nous. Introverti, Axel se projette dans son art pour y vivre son premier amour. Épris de la mystérieuse Lei, il se l'imagine être à la tête des Syndics, une bande de jeunes rebelles énergiques prêts à protéger leurs alliés et le précieux talisman, l'Étoile Brillante, dont Lei est la gardienne. Procurant force et courage à celui ou à celle qui possède sa lumière, l'Étoile Brillante est convoitée par les forces du mal qui se dessinent sous les traits de Vï, un super-vilain accompagné de sa meute, La Corporation. Ceux-ci n'ont qu'un seul but : s'emparer de la lumière du légendaire talisman. Au cours de cette épopée fabuleuse, Axel réalisera que l'amour est une source de lumière encore plus puissante que l'étoile la plus brillante.

Le Cirque du Soleil repousse ici les limites de l'audace et de la créativité sur glace, en nous transportant au coeur d'univers fantastiques, en plus de nous faire (re)découvrir plusieurs titres populaires et des musiques originales nous plongeant au coeur de grandes émotions. Avec ses quinze représentations présentées au Centre Bell de Montréal du 19 au 29 décembre, voici donc venu le temps de faire plaisir, et de se faire plaisir.

AXEL, c'est aussi :

- Dix-sept patineurs et dix-huit acrobates

- Un chanteur et quatre musiciens

- Plusieurs chansons connues et quatre titres originaux

- Une marionnettiste (pour l'étonnant chien-robot Steel!)

- Une équipe réunissant des passionnés de 22 pays

- Quinze spectacles à Montréal

