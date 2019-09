Cet automne, ICI EXPLORA ouvre toutes grandes les fenêtres sur la beauté de notre planète, les êtres qui y vivent et leur capacité à s'adapter aux défis qu'ils rencontrent. La programmation s'annonce inspirante, avec le retour de valeurs sûres et l'arrivée d'une nouveauté que les amoureux des chiens ne voudront pas manquer.

Captivante, l'une des émissions nous montre pourquoi le pire chien pour l'un peut devenir le meilleur pour l'autre. Et qu'en est-il du ton de la série ? Mathieu Lavallée le résume avec justesse : « Nous sommes des personnes passionnées, qui font les choses sérieusement, mais sans nous prendre au sérieux ! » Il confie avoir été impressionné par la qualité des images, dont celles tournées par des drones, qui nous offrent une perspective différente de son environnement et de la vie des chiens. Impossible de ne pas s'attacher tout particulièrement à Marcelle ainsi qu'à Jacques, un adorable nouveau chiot qui arrive durant la série.

Entre champs, montagnes et rivières, une trentaine de chiens évoluent en toute liberté. Les images sont magnifiques ! L'ex-animateur de Maître chez soi nous livre ses réflexions, qui ont changé au fil des ans. En effet, il ne perçoit plus la relation maître-chien comme avant. À chaque épisode, le spécialiste n'hésite pas à remettre en question la nature de son travail, à briser certains tabous et, même, à démonter quelques mythes.

Voici un aperçu de ce que nous réserve cette éclairante expérience télé, placée sous le signe de l'exploration et de la découverte, avec ses grandes soirées thématiques, comme Explora sauvage, en semaine dès 17 h ; Histoire et exploration, les lundis dès 20 h ; ou encore Science et technologie, les mercredis dès 20 h.

Planète techno

Déjà six ans, cette année, que Planète techno nous guide dans son univers d'innovations en constante transformation. Dès le 6 septembre à 19 h, l'animateur Jean-Michel Vanasse, entouré de ses collaborateurs chevronnés, nous propose cet incontournable rendez-vous avec l'actualité technologique.

Marie-Audrey Houle nous transporte dans les coulisses de la techno en nous faisant découvrir des entreprises québécoises innovatrices, Martin Carli traite des plus récentes découvertes scientifiques qui influencent l'univers technologique, Denis Talbot fait la critique des plus récents jeux vidéo et Pascal Forget teste les nouveaux produits et les gadgets les plus en vogue.

Aussi cet automne sur ICI EXPLORA

En plus de ces volets « animaux » et « techno », notons l'arrivée d'autres nouveautés, soit Vivre avec les volcans, en octobre, et Sauvetage ultime, dès novembre. Décembre sera l'occasion pour les téléspectateurs de renouer avec Les aventures du Pharmachien, mettant en vedette Olivier Bernard, et Le gros laboratoire, une émission animée par Jean-René Dufort et Marie-Pier Elie.

Tout indiqué pour explorer et prendre des nouvelles de notre monde.

