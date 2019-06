Les 10 ans de Montréal Complètement Cirque nous rappellent la place particulière qu'occupe cet art populaire, depuis des siècles, dans l'animation des villes et des villages. C'est dans ce même esprit que la programmation du volet extérieur du festival nous entraîne dans une frénésie de performances et d'émotions.

Déjà 10 ans que la trentaine d'artistes formant les Minutiens investissent la rue, dans une joyeuse déambulation, que ce soit dans les airs, entre les immeubles ou pour jouer avec le public rassemblé sur Saint-Denis. Cette célébration urbaine, mise en scène depuis ses débuts par Anthony Venisse, guide les spectateurs jusqu'aux Jardins Gamelin. Là se dresse la gigantesque arche acrobatique surplombant une piste circulaire où chaque soir, à 19 h 15 et à 22 h 15 - durant 30 minutes -, le spectacle Candide nous permet d'applaudir les exploits et les performances de cette troupe d'élite, dans une fresque aussi grandiose qu'émouvante.

Du 4 au 14 juillet, prouesses insolites, expériences inattendues et activités participatives se tiendront dans plusieurs arrondissements de Montréal. Les festivités battront tout particulièrement leur plein dans le Quartier des spectacles, pôle Quartier latin, entre autres grâce à l'incroyable énergie des Minutiens.

Ces Minutes Complètement Cirque ont été vues par des millions de personnes, captivées par ces moments de pure magie. « On cherche à perturber le train-train quotidien, à remplir le quartier de notre énergie, à surprendre et à déstabiliser. On est comme une parenthèse, une suspension dans le temps, avant de disparaître », résume le metteur en scène.

Qui sont les Minutiens?

Parmi eux, Jesse Harris, spécialiste du mât chinois, qui affectionne particulièrement ce contact de proximité avec le public. Son collègue Laurent Racicot ajoute : « Un Minutien est prêt à tout pour rendre l'auditoire heureux. Amener les gens à rêver, à rire et à pleurer. Être sur la rue Saint-Denis, avec tous les passants, procure une énergie complètement différente. »

Cette intensité se vit à tous les niveaux, comme nous le confirme Maxime Charron, autre Minutien : « Ce spectacle se monte en un temps record, soit environ trois semaines! »

Ron Oppenheimer, qui pratique aussi le mât chinois, explique que les hauteurs et le vent constituent des défis pour certains acrobates minutiens. Il y a deux ans, il s'est retrouvé à plus de 50 pieds du sol, avec

5 000 personnes en contrebas. Un instant mémorable : « L'interaction et le plaisir partagé entre les artistes et le public nous font vivre des moments très particuliers », souligne-t-il.