ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

PIERRE LAPOINTE - De coeur et de choeur

Le nouveau spectacle de Pierre Lapointe, La science du coeur symphonique, revisitera les pièces de cet album ainsi que plusieurs classiques du chanteur. Ces textes sensibles, sans artifice, seront rehaussés par la présence de l'Orchestre Métropolitain.« Pour moi, La science du coeur est le meilleur disque de Pierre depuis longtemps. Avec l'orchestre, ça s'annonce beau à pleurer. À mon avis, c'est un must des Francos ! » dit Laurent Saulnier.

Jeudi 20 juin et vendredi 21 juin, à 20 h, à la Maison symphonique de Montréal - avec l'Orchestre Métropolitain

TIRE LE COYOTE - Mieux vibrer

« Le gros avantage de ce spectacle, c'est la chance de pouvoir écouter Tire le coyote dans un espace confortable, explique Laurent Saulnier. Parce que pour s'imprégner de ce qu'il raconte, ça vaut la peine d'être bien assis. » En effet, le country-folk poétique de cet auteur-compositeur-interprète, versé par une voix vibrante, inspire un bonheur planant. Surtout lorsqu'on sait que la pianiste Alexandra Stréliski prendra part à l'envolée...

COEUR DE PIRATE - Déjà 10 ans !

Béatrice Martin ouvrira les Francos avec un spectacle (très !) spécial, soulignant le 10e anniversaire de son premier album. « En plus des invités prestigieux, la présence du quatuor à cordes esca apportera une tout autre dimension aux chansons de cette artiste. J'ai l'impression que ce spectacle pourrait être l'un des faits saillants de ses 10 ans de carrière », avance Laurent Saulnier.

Vendredi 14 juin, à 20 h, à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts - Avec Loud, Milk & Bone, Safia Nolin et le Quatuor esca | Première partie : Marie-EveRoy

HOMMAGES

LA RENARDE - Sur les traces de Pauline Julien

« Nous avons mis ce spectacle au monde en 2018 et depuis, c'est un superbe et mérité succès, couronné d'une tournée à guichets fermés durant l'hiver. C'est impératif d'y assister ! » s'exclame Laurent Saulnier. Même s'il y a plus de 20 ans que « la Renarde » nous a quittés, l'emblématique Pauline Julien renaît, forte et fragile,à travers les voix de 14 femmes inspirées et inspirantes.

Samedi 15 juin, à 20 h, à la Maison symphonique de Montréal - Avec Erika Angell, Émilie Bibeau, Isabelle Blais,Fanny Bloom, Sophie Cadieux, France Castel, Frannie Holder, Queen Ka, Louise Latraverse, Amélie Mandeville, Klô Pelgag et Ines Talbi

MARIO PELCHAT - Hommage à Charles Aznavour

Après avoir chanté Michel Legrand et Gilbert Bécaud, Mario Pelchat complète sa trilogie d'hommages en revisitant Aznavour, « qui nous a quittés en octobre alors que Mario avait commencé à travailler sur un album hommage, précise Laurent Saulnier. Avec 12 musiciens, il va recréer la richesse de titres emblématiques. Un des rares spectacles de cette tournée » célébrant l'un des plus grands chanteurs de la francophonie.

Samedi 22 juin, à 20 h, à la Maison symphonique de Montréal

C'EST EXTRA - Salut manifeste à Léo Ferré

Loin des hommages traditionnels, l'album C'est extra a été créé par une poignée d'indignés à Marseille, près de 25 ans après la mort de Léo Ferré. « L'album est sorti en 2018, dans la foulée du 50e anniversaire de Mai 68 », rappelle Laurent Saulnier. Les titres que les artistes de La Souterraine livreront sont certes moins connus, mais témoignent haut et fort de l'énergie de certaines luttes si chères à Ferré.

Mardi 18 juin et mercredi 19 juin, à 20 h 30, à la Cinquième Salle de la Place des Arts - Avec invités spéciaux : Philémon Cimon et Antoine Corriveau | Première partie : Nach

NOUVELLE SCÈNE

VENDREDI SUR MER - Vent de fraîcheur

Le projet musical de la Suissesse Charline Mignot a le vent dans les voiles. Avec sa voix lascive et ses textes scandés, celle qui a été nommée « Espoir 2019 » par Les Inrocks est à découvrir. Pourquoi ?« Un groupe suisse, c'est rare aux Francos ! Aussi, Vendredi sur Mer fait partie d'une nouvelle scène francophone où l'électro côtoie judicieusement la chanson et la pop : c'est un trois pour un », résume Laurent Saulnier.

Vendredi 21 juin, à 19 h 30, à L'Astral (Maison du Festival) - Première partie : Paupière

THE PIROUETTES - Le super duo

« The Pirouettes, c'est un garçon et une fille qui brillent dans cette mouvance favorisant l'équation électro-chanson pop, ici en mode paillettes et champagne. C'est la fête ! » décrit Laurent Saulnier. Leo et Vickie puisent allègrement dans les sons d'une époque qu'ils n'ont pas connue pour raconter la leur, jouant sur les fronts d'un vrai-faux journal intime.

Samedi 22 juin, à 19 h 30, à L'Astral (Maison du Festival) - Première partie : Témé Tan

LYDIA KÉPINSKI + FLAVIEN BERGER - Plaisir redoublé

« La grande surprise, c'est notre idée de les jumeler, dit Laurent Saulnier. Les deux se sont rencontrés en mars dernier, et ça a cliqué ! » Artiste de caractère, Képinski offrira un spectacle poético-synthétique, porté par sa liberté débordante. Quant à Berger, l'hybride artiste français offrira une prestation mouvante, ponctuée de passages effrénés et d'envoûtantes plages de synthétiseurs.

Mercredi 19 juin, à 19 h, au Club Soda

