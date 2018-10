Depuis 120 ans, NOVA Montréal aide des familles à prendre soin à domicile d'un parent âgé en perte d'autonomie, d'un enfant atteint d'une maladie chronique ou d'un proche en fin de vie. Pour offrir ses soins de santé et ses services de soutien, l'organisme sans but lucratif bien ancré dans la communauté s'appuie sur une équipe passionnée composée d'infirmières, de préposés aux bénéficiaires, d'une travailleuse sociale et de personnel administratif..

Comme tout employeur au Québec qui compte 10 personnes salariée ou plus, NOVA Montréal a dû réaliser un exercice d'équité salariale, tel que le prévoit la Loi sur l'équité salariale. Le but : comparer les emplois à prédominance féminine aux emplois à prédominance masculine au sein de l'organisation, et effectuer les ajustements salariaux nécessaires aux emplois féminins si des écarts sont constatés.

C'est la gestionnaire des ressources humaines de l'époque, Mme Claudia Cavallaro, qui a pris le dossier en main : « Après avoir complété la formation en ligne mise à la disposition des employeurs par la CNESST, j'ai pu facilement collecter et analyser les données de paie de toute l'équipe. »

Chaque catégorie d'emplois a été analysée grâce à des entrevues avec des employés et l'examen de journaux de bord quotidiens. « En l'espace de deux semaines, l'exercice était complété et le résultat final revu et approuvé par toute l'équipe. »

L'exercice d'équité salariale mené par l'organisme lui a même permis de réaffirmer ses valeurs fondamentales internes que sont la collaboration entre le personnel et le respect des employés.

« Cette démarche - plus simple et rapide à réaliser qu'elle ne parait - s'est avérée fort positive pour NOVA Montréal. Tous les employés, tant les préposés aux bénéficiaires que les infirmières et le personnel administratif, ont participé à un projet visant l'équité de traitement pour toutes et tous. Ils ont aussi pris conscience que leur employeur respecte non seulement les standards salariaux du domaine et ses obligations légales, mais aussi, et surtout, les employés eux-mêmes », ajoute Mme Cavallaro.

« Encore aujourd'hui, ce sentiment d'équité continue d'être présent chez les employés », de conclure l'actuelle directrice générale de NOVA Montréal, Mme Rosemary O'Grady.

