Ses phares DEL percent la nuit, scintillants comme les yeux d'un prédateur. Son moteur gronde d'un bruit féroce, annonçant son passage. Elle fend l'air sans effort, le vent glissant le long de ses courbes provocantes. Toutes les têtes se tournent et les regards sont captifs devant son magnétisme indescriptible. La toute nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé prend la nuit d'assaut... et c'est vous qui êtes aux commandes.

Pour l'exceptionnel, les règles ne s'appliquent pas

Qui a dit qu'un coupé ne devait avoir que deux portes ? La BMW Série 2 Gran Coupé se définit comme un coupé à quatre portes, surtout grâce à son tracé audacieux, sa silhouette sport et l'absence de pied milieu (ou pilier B) qui caractérise plutôt les berlines. La Série 2 Gran Coupé est proposée en deux modèles : le 228i xDrive dynamique et le M235i xDrive à injection sportive.

Des lignes évocatrices

La nouvelle coqueluche de BMW possède tous les atouts pour séduire au premier regard. Avec son design sportif, ses traits élégants, ses portes sans cadre, ses jantes imposantes de 19 pouces (48 centimètres) et son emblématique grille avant de style Mesh, elle n'a rien d'ordinaire. Parce que quand vous menez une vie exceptionnelle, le véhicule que vous conduisez devrait l'être tout autant.

Parlons de beauté intérieure

Aussi remarquable soit-elle, la BMW Série 2 Gran Coupé n'a pas été conçue dans le simple but que vous l'admiriez, mais bien pour que vous y preniez place. C'est pourquoi elle offre un habitacle luxueux et sophistiqué, comprenant des sièges de cuir chauffants au design sportif, un toit ouvrant panoramique et un système audio à haute-fidélité. Montez à bord de cet espace extraordinaire, choisissez votre musique préférée sur l'écran tactile de 10,25 pouces (26 centimètres), démarrez en appuyant sur le bouton-poussoir et dominez la route.

Le plaisir de conduire, livré de série

La BMW Série 2 Gran Coupé vous procure enfin le plaisir de conduire. Son moteur à 4 cylindres 2,0 litres BMW TwinPower Turbo, combiné à une boîte de vitesses sport à 8 rapports Steptronic, assure une conduite tout simplement exaltante. La direction sportive et la suspension adaptative offrent une réactivité incomparable, veillant à ce que la voiture obéisse instantanément à vos moindres désirs.

Un assistant vocal qui vous comprend

Voici votre copilote : l'Assistant personnel intelligent BMW. Vous parlez le même langage. Dites simplement : « Hé, BMW ! » puis exprimez-vous naturellement. Demandez-lui : « Comment fonctionne la caméra de recul ? » pour recevoir des explications détaillées. « Est-ce que le niveau d'huile est bon ? » Votre assistant connaît la réponse. « Où est la station d'essence la plus proche ? » Ça aussi. « Peux-tu faire jouer de la musique techno ? » Certainement.

Modèle M Sport : encore plus de mordant

Pour l'expérience suprême, surclassez votre BMW Série 2 Gran Coupé en Modèle M Sport. Grâce à ses accents sportifs et de nombreux rehaussements - notamment le groupe M aérodynamique, la suspension M Sport et la direction M Sport -, ce modèle livre à tout coup une conduite complètement survoltée.

Découvrez le Modèle M Sport

Découvrez la BMW Série 2 Gran Coupé

* Modèle européen avec équipement optionnel présenté. Les caractéristiques peuvent varier en fonction du modèle et de l'ensemble.