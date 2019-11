S'il y a bien une chose dont ne pourraient se passer un psychologue et un musicien, c'est bien de leurs deux oreilles, à la base de leur métier respectif. Inspirées par les modèles de voitures hybrides de Toyota, les Entrevues Hybrides consistent en une série de six entretiens qui réunissent autour d'un sujet commun deux professionnels issus de domaines différents.

Membre de l'Ordre des psychologues du Québec depuis 1987, Alain Rioux adopte une approche cognitive et humaniste de la psychothérapie.

Le concept d'écoute active, en psychologie, a été développé par le psychologue humaniste américain Carl Rogers. « C'est une présence à l'autre qui requiert une attention et une concentration importantes, en plus de mobiliser les ressources cognitives et personnelles du professionnel », explique Alain Rioux, psychologue.