La Prius Prime hybride de Toyota et ses 1035 kilomètres d'autonomie vous conduisent à coup sûr vers de belles découvertes. C'est aussi le chemin que prend cette rubrique, qui vous propose six trouvailles surprenantes autour du nombre 1035.

Défi aux flûtistes

La sonate en mi majeur pour flûte traversière et basse de J. S. Bach, désignée sous le sigle BWV 1035, est considérée comme l'une des plus difficiles à interpréter de son répertoire à la flûte. Il l'aurait écrite en 1741 pour sa visite à la cour du roi Frédéric II de Prusse, grand amateur de cet instrument à vent.

De 6 à 13 enfants... d'un coup !

Michael et Terri Hawthorn de Springs, en Arkansas, avaient déjà quatre enfants biologiques et deux adoptés lorsqu'ils ont pris sous leur aile sept frères et soeurs, âgés de 8 à 15 ans. Les nouveaux venus avaient passé au total 1035 jours dans une maison d'accueil avant de trouver leur famille permanente en décembre 2018, portant ainsi le compte de la famille à 13 enfants.

Attention au poisson dans l'assiette

Cette carte du gouvernement du Québec permet d'accéder aux recommandations de consommation des espèces de poissons de 1035 sites de pêche au Québec. Bien sûr, le poisson renferme des oméga-3 bons pour la santé. Mais certains contiennent des contaminants et ces spécimens peuvent s'avérer néfastes si on les consomme régulièrement. La carte regroupe donc des données précieuses pour les nombreuses familles qui aiment bien se régaler du fruit parfois miraculeux de leur pêche sportive.

Les plus courtois de Valcourt

Valcourt fait partie de la MRC du Val-Saint-François, en Estrie. Cette région est notamment reconnue pour son agriculture et son acériculture, deux activités qui font la fierté des 1035 Valcourtois et Valcourtoises qui l'habitent.

Une galaxie loin de chez nous

À « seulement » 57 millions d'années-lumière de la Voie lactée, dont fait partie la planète Terre, se trouve la galaxie spirale, désignée sous le signe NGC 1035, dans la constellation de la Baleine. La galaxie incarne dans la mythologie grecque le monstre marin envoyé par Poséidon pour détruire toute forme de vie. Mais selon d'autres écoles de pensée, la galaxie incarne plutôt la baleine qui a avalé Jonas dans la Bible. Dans les deux cas, tout cela n'est pas très joyeux!

Windsor - Montréal, aller-retour

À environ six heures de Montréal, au-delà de la frontière américaine, se trouve la ville de Windsor dans le comté de Hartford au Connecticut. Un trajet de 1035 km, aller-retour, soit l'autonomie combinée du véhicule hybride Prius Prime de Toyota.

