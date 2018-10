La plus vaste enquête sur la mobilité au Québec est en cours. Jusqu'au 22 décembre prochain, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) interrogera plus de 77 000 ménages répartis dans 158 municipalités du Grand Montréal lors de la 11e enquête Origine-Destination. L'objectif : brosser un portrait actuel des habitudes de déplacement de la population, tous modes de transport confondus, afin de mieux définir les besoins et de planifier adéquatement les grands projets de transport de demain.