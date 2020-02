Les Québécois n'ont jamais accordé autant d'importance à la provenance de ce qu'ils consomment. Depuis plusieurs années, ils ont la tâche plus facile en matière d'alimentation grâce aux marques de certification d'Aliments du Québec, qui permettent d'identifier plus aisément les produits locaux et ainsi, de faire des choix éclairés.

Les deux marques phares de l'organisme - « Aliments du Québec » et « Aliments préparés au Québec » - sont reconnus par neuf consommateurs sur dix. Ils fournissent des repères forts et dignes de confiance aux Québécois soucieux d'encourager l'économie locale. Savez-vous les différencier? Testez vos connaissances à l'aide de ce questionnaire.

VRAI OU FAUX? Du café colombien moulu pourrait apposer cette marque de certification « Aliments préparés au Québec » sur ses emballages.

VRAI. « Aliments préparés au Québec » regroupe les produits n'étant pas nécessairement d'origine québécoise, mais ayant été complètement transformés et emballés au Québec. Si toutes les activités de transformation (torréfaction, mouture, assemblage, etc.) et d'emballage dudit café ont été réalisées ici, il pourra obtenir cette marque de certification. En reconnaissant ainsi l'expertise du torréfacteur, on valorise sa contribution à l'économie locale.

VRAI OU FAUX? De par leur processus de fabrication, les bières québécoises peuvent seulement obtenir la marque de certification « Aliments préparés au Québec ».

FAUX. Même s'il s'agit d'un produit transformé, les bières québécoises peuvent également porter la marque « Aliments du Québec ». Pour obtenir cette marque certification, un produit se doit d'être entièrement québécois ou alors, d'être composé d'un minimum de 85 % d'ingrédients d'origine locale. Ainsi, si 85 % du malt, du houblon et des autres ingrédients d'une bière proviennent du Québec, celle-ci pourra être validée en tant qu' « Aliments du Québec ».

VRAI OU FAUX? La marque « Aliments du Québec » a plus de valeur que celle « Aliments préparés au Québec ».

FAUX. Les deux marques supportent tout autant l'économie québécoise. Alors que le climat de notre province nous limite dans la production de matières premières, l'intervention des transformateurs ajoute de la valeur aux aliments et nous permet de consommer facilement, des aliments de qualité, diversifiés, et ce, à longueur d'année. De plus, lorsque c'est possible, les « Aliments préparés au Québec » supportent également la production locale en utilisant des ingrédients de provenance québécoise. C'est ainsi que l'ensemble des produits fait rayonner le savoir-faire des gens de chez nous.

VRAI OU FAUX? Les produits Chocolats Favoris portent la marque « Aliments du Québec ».

FAUX. Puisqu'elle s'approvisionne en cacao - ingrédient n'étant pas produit au Québec - à l'étranger, la chocolaterie Chocolats Favoris confectionne des produits validés « Aliments préparés au Québec ». Les consommateurs québécois ont des goûts variés et recherchés ; ils sont autant friands de petits fruits d'ici que de fruits exotiques. La marque de certification « Aliments préparés au Québec » leur permet donc de déguster des produits d'origine étrangère respectant les goûts et les standards de qualité québécois tout en étant assurés que leurs activités de production ont été réalisées ici.

VRAI OU FAUX? Un gâteau aux canneberges pourrait présenter le logo « Aliments préparés au Québec » même si ses canneberges proviennent de l'Ontario.

FAUX. Lorsqu'on est en mesure de trouver les ingrédients principaux d'un produit en quantité suffisante au Québec, ces ingrédients québécois doivent absolument être utilisés. Puisqu'il y a assez de canneberges au Québec pour effectuer une telle activité de transformation, ledit gâteau ne serait pas éligible à la marque de certification. Si la matière première n'est toutefois pas disponible au Québec, mais que le reste des activités est fait ici et respecte nos standards, le produit peut tout de même être approuvé.

Chaque jour, Aliments du Québec fait la promotion de l'industrie agroalimentaire québécoise en mettant de l'avant les produits qu'elle contrôle et vérifie. Ses deux marques phares poursuivent la même mission : encourager la production et la transformation au Québec. En les choisissant, vous vous assurez de faire des achats responsables qui soutiennent notre économie.

Consultez le site d'Aliments du Québec