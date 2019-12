Tradition bien de chez nous, le cadeau d'hôte est une jolie façon d'exprimer votre reconnaissance envers les proches qui vous accueillent. Et ce ne sont pas les idées-cadeaux qui manquent chez votre épicier des fêtes. D'abord, pensons à la classique bouteille de vin. Pourquoi ne pas en profiter pour faire découvrir un vignoble d'ici? Délicieusement uniques, les vins du Québec ont de quoi nous rendre fiers. Avec plus de 150 produits en épicerie mettant en valeur près de 40 producteurs de chez nous, vous aurez l'embarras du choix.

Envie d'offrir l'une de vos créations? Excellente idée. Faites opérer la magie avec notre recette infaillible de bonhommes en pain d'épice, ou sortez des sentiers battus en cuisinant nos caramels croquants aux amandes et noisettes. Un mélange de noix, du sucre, du beurre, quatre petites étapes de préparation et le tour est joué. Réalisés en 15 minutes top chrono, ils se savourent tel quel ou émiettés sur un dessert. Le fudge à la fleur de sel de K pour Katrine vaut lui aussi le détour. Difficile de croire qu'il se prépare en seulement cinq minutes!

Déposez ensuite votre création dans une boîte doublée de papier parchemin que vous envelopperez d'un linge à vaisselle ou d'un carré de tissu décoratif, façon furoshiki. Cette technique d'emballage japonaise fait fureur chez les adeptes du zéro déchet. Pliez, nouez et offrez! Pour l'amateur de cocktails, que diriez-vous d'un sirop de spritz aux cerises et au gingembre? Cette recette rafraîchissante est autant un charme à préparer qu'à offrir.

Cuisinez des bonhommes en pain d'épice

Offrez des barres à la menthe poivrée

Préparez le fudge à la fleur de sel de K pour Katrine

Concoctez un sirop de spritz

Des échanges originaux et de bon goût

Ah! les échanges de cadeaux. Pas toujours facile de plaire à tout le monde. Chose certaine, il n'y a rien de plus polyvalent qu'un cadeau gourmand. Profitez-en donc pour partager votre amour des bonnes choses avec votre famille. Vous avez des amateurs de houblon dans la parenté? Offrez une dégustation de bières artisanales ou laissez-vous tenter par les nombreux coffrets-cadeaux offerts durant les fêtes. C'est une belle façon de saluer l'admirable travail des microbrasseries de chez nous.

Devenez le maître du bar, astuces et trucs de pros

Le concept de la dégustation ne s'arrête pas aux bières. Il peut se décliner de mille façons. Misez sur les classiques avec un trio d'huiles ou de moutardes, ou éveillez les papilles plus conservatrices avec la grande tendance du moment : le kombucha. Obtenue grâce à la fermentation de bonnes bactéries, cette boisson délicieusement acidulée est tout indiquée après un copieux repas du réveillon (quel beau hasard!). Pour l'amateur d'espresso ou de cappuccino, offrez les cafés William en cadeau. Vendus en exclusivité chez votre épicier!

Les cadeaux maison ont aussi le vent dans les voiles cette année. Barres chocolatées, sirops aromatisés, pots-pourris, herbes salées séchées, tisanes en feuille... Offrez vos propres créations. Économiques et faciles à réaliser, elles plairont à coup sûr aux fins gourmets.

Pour faire sécher vos herbes et vos plantes herbacées, il suffit de les rassembler en bottes avec une ficelle, puis de les suspendre à l'envers dans un endroit frais et ombragé. Une fois les herbes bien séchées, retirez les tiges et broyez les feuilles grossièrement, avec les doigts ou à l'aide d'un mortier. Vous pouvez aussi faire sécher les herbes au four, comme en témoigne ce délicieux mélange d'herbes salées aromatiques. À ajouter aux soupes ou sur le poisson. Enfin, les mélanges maison peuvent aussi bien être préparés à partir d'épices séchées.

Confectionnez de délicieux mélanges d'épices maison

Essayez le mélange d'herbes salées séchées

Recette en pot