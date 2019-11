Les Fêtes et autres occasions spéciales offrent des moments parfaits pour déguster de bons vins. Mais comment présenter adéquatement ces précieux nectars ? Linen Chest propose des collections parfaites pour ceux et celles qui ne font pas de compromis sur la verrerie et les outils pour bien conserver et servir le vin... cela pour le plus grand bonheur des invités !

Les rouges

Les verres à vin rouge, bordeaux et bourgogne, sont un peu plus grands que les verres à vin blanc et se distinguent par leur forme.

Le verre à vin rouge de Bourgogne est celui qu'on appelle communément « ballon » en raison de sa forme arrondie. Ses lignes mettent en valeur les vins aux robes intenses et il offre une aération relativement restreinte grâce à une ouverture plus étroite. Il permet de plus de bien rassembler les arômes complexes des rouges plus légers, mais néanmoins nobles, comme le pinot noir et le chardonnay. On remplit ce verre jusqu'au tiers maximum.

Le verre à bordeaux est plutôt effilé et présente une ouverture assez large qui permet une belle oxygénation du vin. Cela parce que les tanins parfois capricieux de ce type de vin ont besoin de prendre l'air avant qu'il soit dégusté ! Un bon verre à bordeaux lui permet de bien libérer ses arômes et l'envoie au fond de la bouche pour en révéler les notes riches et corsées.