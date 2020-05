Chaque minute compte

Vous utilisez une pompe à une vitesse et la faites fonctionner jour et nuit ? Pensez alors à installer une minuterie. Celle-ci permet de régler le temps de fonctionnement du système de filtration, sans compromettre la qualité de l'eau. Simple à programmer, la minuterie peut vous faire économiser jusqu'à 45 % sur les coûts liés à la filtration de l'eau. Quelques exemples : on parle d'économies allant jusqu'à 110 $ par été pour une piscine hors terre de 42 mètres carrés, et jusqu'à 140 $ pour une piscine creusée de 48 mètres carrés.

Bon à savoir : si votre piscine est munie d'un chauffe-eau, l'utilisation d'une minuterie n'est pas recommandée ; la pompe doit fonctionner en tout temps lorsque celui-ci est en marche.

La toile solaire, une solution peu coûteuse et hautement efficace

L'utilisation d'une toile solaire comporte de nombreux avantages. D'abord, vous faites un geste pour l'environnement en réduisant l'évaporation et le gaspillage de l'eau. Et du même coup, si votre piscine est chauffée, vous limitez les pertes de chaleur qui font augmenter la facture d'électricité. Imaginez : une toile solaire utilisée 16 heures par jour permet de réaliser des économies allant jusqu'à 180 $ par été pour une piscine hors terre de 42 mètres carrés, et jusqu'à 230 $ pour une piscine creusée de 48 mètres carrés. Vous avez des frileux dans la famille ? Voilà une autre bonne raison de recouvrir votre piscine, surtout la nuit, et même par temps chaud.

Attention ! Ne nagez jamais dans une piscine recouverte d'une toile solaire.

Pour une pompe efficace, misez sur la qualité

La pompe est le coeur de votre système de filtration, d'où l'importance de bien la choisir. Saviez-vous qu'un modèle efficace peut vous faire économiser jusqu'à 80 % sur les coûts de filtration de l'eau de votre piscine ? Les pompes à deux vitesses certifiées ENERGY STAR® offrent un excellent rendement énergétique et sont faciles à utiliser. Elles sont dotées d'un dispositif permettant d'automatiser le fonctionnement à haute et à basse vitesse. Cependant, avant de procéder à l'achat, assurez-vous auprès de votre piscinier que votre installation est compatible avec le type de pompe choisi. Il est également recommandé d'avoir recours à un spécialiste pour installer votre nouvelle pompe.

Une saison plus longue et un confort accru

Synonyme de confort absolu, la thermopompe vous permet non seulement de maintenir l'eau à une température idéale, mais aussi de prolonger la saison de la baignade. Peu énergivore, elle capte la chaleur de l'air ambiant et la transmet à l'eau de la piscine, ce qui vous permet d'économiser jusqu'à 75 % sur les coûts énergétiques liés au chauffage de l'eau. De plus, si vous réduisez de deux degrés la température de consigne de la thermopompe, vous maximiserez vos économies.

