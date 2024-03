Alors qu’elle était à La Presse depuis 2010 comme adjointe à la haute direction, Sylvie Trouilloud a entrepris il y a deux ans un nouveau défi au sein de l’organisation en intégrant l’équipe de la philanthropie, où l’entraide, la bonne humeur et l’efficacité priment. Des qualités que l’on retrouve également chez notre collègue.

L’évolution du média traditionnel

En plus d’y travailler, Sylvie est aussi une fidèle lectrice de La Presse, particulièrement de notre plateforme La Presse+, qu’elle lit religieusement. Elle est d’ailleurs plutôt fière d’avoir pu assister au développement et au lancement de l’application pour tablettes en 2013.

« Le développement du produit était strictement confidentiel. L’accès à l’étage du numérique était restreint, aucune photo ne devait sortir avant le lancement officiel. Ce furent des années palpitantes », se souvient-elle.

Sylvie nous raconte également avoir rapidement remarqué la curiosité des gens à l’égard de La Presse+, un modèle avant-gardiste et innovant dans le paysage médiatique québécois :

« Lors d’un voyage, alors que je portais mon chandail La Presse+, des agents de bord et des passagers me posaient des tas de questions : comment y avoir accès, télécharger nos éditions, naviguer dans l’application… J’ai alors pris conscience à quel point l’intérêt était marqué. »

À l’écoute des donateurs

Dans le travail de Sylvie, il s’agit d’un atout important de bien connaître nos plateformes et de les utiliser régulièrement. Au quotidien, elle s’occupe notamment de répondre aux questions des donateurs de La Presse, les accompagner dans les différentes étapes de leur don et les assister en cas de problèmes techniques sur nos plateformes. Elle est donc le point central avec notre communauté active de plus de 56 000 donateurs pour assurer une expérience optimale et leur offrir le soutien nécessaire.

« Ce n’est pas toujours évident de les guider par téléphone, sans voir leur tablette ou leur écran d’ordinateur, mais on y arrive, affirme-t-elle. Mon rôle est de les guider, de leur donner des trucs de navigation et de leur faciliter la vie. »

Son travail est d’autant plus essentiel, puisque Sylvie entretient la relation entre La Presse et ses lecteurs-donateurs. Le contact humain avec notre communauté nous permet d’être à l’écoute de leurs commentaires et préoccupations.

Le fait d’être en contact direct avec nos lecteurs-donateurs me permet d’avoir le pouls en temps réel de La Presse, leur appréciation du travail de la salle de rédaction, leurs réactions quant à nos articles et nos plateformes technologiques et de les accompagner dans leur quotidien. Sylvie Trouilloud

D’après ses collègues, l’empathie et l’humanisme sont d’autres traits de personnalité qui représentent bien Sylvie. C’est aussi vrai dans ses interactions avec ses collègues que lorsqu’elle s’adresse à nos donateurs. Ce sont des habiletés qui lui sont très utiles dans son travail avec la communauté.

Elle nous a d’ailleurs révélé que La Presse n’est pas sa première expérience avec le public. Il y a quelques années, elle avait participé à une fête de quartier lorsqu’elle travaillait au Cirque du Soleil.

« Lors de mes débuts, j’ai déjà été costumée et maquillée pour animer les Dimanches au Cirque, des activités gratuites proposées aux citoyens du quartier Saint-Michel, où se situe le siège social. »

Une expérience différente, certes, mais qui lui aura permis de développer des compétences relationnelles.

Un soutien précieux

En parlant avec des donateurs tous les jours, notre collègue réalise l’impact de notre mission dans la société et l’importance d’une information de qualité pour contrer la désinformation et assurer une saine démocratie.

« Nos donateurs y sont particulièrement sensibilisés, soutient-elle. Je les trouve instruits et allumés, quel que soit leur âge. Ça m’impressionne de voir des lecteurs de 80-90 ans qui ont adopté la tablette ou le téléphone intelligent pour consulter les nouvelles. »

Lorsque La Presse a fait le choix de devenir un média 100 % numérique et gratuit, la réponse a été plutôt positive. Pour Sylvie, « c’est à la fois rassurant et gratifiant de constater une telle adhésion de la part des lecteurs-donateurs, qui nous soutiennent de façon volontaire, à la hauteur de leurs moyens ».

Pour les prochaines années, l’agente de communication s’attend à une évolution de notre programme philanthropique, qui est d’ailleurs déjà en cours avec la multiplication d’initiatives de reconnaissance pour nos donateurs.

« C’est notre façon de les remercier de leur appui, en leur donnant par exemple accès aux coulisses de la salle de rédaction, à des rencontres numériques exclusives, à des visites… Chers donateurs, restez aux aguets! »

En prenant grand soin de notre communauté, Sylvie contribue concrètement au succès de notre programme philanthropique. Collègues comme donateurs, nous sommes ravis de l’avoir à La Presse!