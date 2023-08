Le mercredi 13 septembre prochain dès midi, François Cardinal, éditeur adjoint et vice-président, Information, invite nos donateurs à une rencontre numérique exclusive. Durant cette discussion d’une durée d’une heure, il présentera ce qui est à surveiller sur nos plateformes cet automne et répondra à vos questions en compagnie de collaborateurs invités.

la presse

Cet automne, La Presse souhaite se rapprocher encore plus de vous, les lecteurs, et alimenter le dialogue grâce à des contenus qui favorisent la diversité de points de vue et le choc des idées. Nos journalistes continueront également de vous proposer une couverture riche et diversifiée afin de vous permettre de mieux comprendre les enjeux qui vous préoccupent et le monde complexe dans lequel nous évoluons. Cette rencontre numérique exclusive sera l’occasion de brosser le tableau de ce qui vous attend pour la rentrée à La Presse, avec la participation de membres de la salle de rédaction. Les noms de nos invités seront dévoilés prochainement. Restez à l’affût!

Vous faites partie de notre communauté de donateurs? Surveillez vos courriels : vous recevrez le lien de connexion pour vous joindre à l’événement dans les heures le précédant, à l’adresse courriel avec laquelle vous avez fait votre dernier don. Si vous avez des questions à poser à François Cardinal et ses invités, nous vous invitons à nous les faire parvenir dès maintenant à l’aide de notre formulaire. La parole est à vous!

Vous souhaitez donner et soutenir vous aussi la mission de La Presse d’offrir une information de qualité, gratuite pour tous? Cliquez ici!