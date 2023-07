Marie-Ève Trahan est passionnée des arts. Bien qu’elle ait évolué professionnellement dans ce milieu avant de joindre l’équipe Marketing à La Presse, le monde des médias avait toujours été dans sa ligne de mire, car pour elle, les arts et le journalisme sont deux milieux interreliés.

La presse

« L’art contemporain, c’est ancré dans les enjeux de société actuels. Le théâtre documentaire est très présent actuellement. Il y a vraiment un engouement de parler de ce qui se passe dans le monde, ce qui touche les gens au quotidien. Il y a un besoin de raconter l’humanité autrement », affirme la chargée de projets de l’équipe Marketing à La Presse.

Originaire d’Ottawa, la Franco-Ontarienne occupe un poste de gestion de projets qui consiste à développer et mettre à exécution des stratégies pour acquérir de nouveaux lecteurs et engager davantage les lecteurs existants. Chaque jour, elle met donc à profit son sens artistique et créatif.

« J’ai une fibre artistique assez importante, mais aussi des habilités en gestion : je me considère comme à la fois très créative et très structurée. Il faut souvent sortir des sentiers battus pour créer des contenus innovants. C’est donc l’un de ces métiers qui me permet d’arrimer mes forces. »

Les réseaux sociaux comme terrain de jeu

Concrètement, Marie-Ève et son équipe travaillent « à réaliser toutes sortes de projets, d’initiatives et de contenus marketing qui peuvent contribuer à faire rayonner la marque de La Presse, à acquérir de nouveaux lecteurs, à ramener des lecteurs dans nos plateformes pour qu’ils lisent plus d’articles, ou alors à engager les lecteurs sur diverses plateformes de l’écosystème La Presse ».

En matière d’acquisition de lecteurs, un aspect crucial de son rôle, elle précise que les campagnes externes et leurs déclinaisons composent l’une de leurs principales initiatives. Elle donne en exemple la campagne La Presse l’explique qui avait été lancée à l’automne 2022 et qui s’était déployée autant en affichage dans les stations de métro et en publicités radio que sur nos différentes plateformes et celles de nos partenaires.

Une autre grande partie de la stratégie passe par les réseaux sociaux. La plateforme Instagram est d’ailleurs son principal terrain de jeu. À La Presse, c’est la promotion des contenus rédactionnels qui prime dans la stratégie adoptée par notre équipe Marketing, afin de tenir les utilisateurs informés de l’actualité. Cela s’inscrit d’ailleurs dans notre mission d’offrir une information de qualité accessible et gratuite pour tous.

Quelques captures d'écran du compte Instagram de La Presse.



1 /3





« Avec ma binôme Camille Domon Sainte-Marie, on travaille avec deux collègues journalistes au pupitre (Maryse Tessier et Florence Dancause) qui nous proposent des sujets de rédaction tous les matins. Puis, on complémente en regardant ce qui est le plus lu sur nos plateformes, ce qui a eu le plus de partages dans les dernières 24 heures », nous explique Marie-Ève.

Avec les récents événements entourant le projet de loi C-18 et Meta, Marie-Ève est consciente qu’une instabilité règne sur les réseaux sociaux. Sa créativité sera donc nécessairement utile afin de trouver des alternatives intéressantes pour les citoyens qui s’informent à partir de ces plateformes.

« Alors que la désinformation prolifère déjà, la menace de Meta de bloquer l’accès aux nouvelles des médias canadiens est plus qu’inquiétante, soutient-elle. Le rôle de notre équipe sera d’encourager les lecteurs à s’informer directement sur nos plateformes ou à partir de nos nombreuses infolettres. »

Fervente lectrice de La Presse

Marie-Ève était une fervente lectrice de La Presse même avant d’y œuvrer. Elle a d’ailleurs rapidement adopté la plateforme La Presse+ dès sa sortie sur les tablettes il y a 10 ans, qui est devenue son produit préféré.

« À ce jour, je demeure impressionnée par ce produit pertinent et riche, mentionne-t-elle. La Presse+ me permet de ressentir l’expérience d’une édition papier quotidienne complète, mais avec tous les avantages du numérique (l’interactivité, entre autres, si bien exploitée). Je trouvais La Presse+ à l’avant-garde et je la considère encore, 10 ans plus tard, comme unique en son genre et absolument indispensable dans mon quotidien. »

Ce qui l’a également interpellé à La Presse, ce sont les décisions stratégiques qui y sont prises. Marie-Ève mentionne notamment « son virage numérique impressionnant, mais aussi sa transformation en une structure à but non lucratif, tout en demeurant un média gratuit », qu’elle qualifie d’audacieux, intelligents et forts.

Parmi tous les médias chez qui elle aurait pu travailler, La Presse demeurait son premier choix : « Je crois autant dans la mission de La Presse que dans ses contenus et ses produits, ce qui me rend tout à fait enthousiaste et fière d’y travailler! »