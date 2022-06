Contribuer au développement d’un média 100 % numérique qui bénéficie quotidiennement à des milliers de personnes, c’est ce qui motive notre équipe de développeurs en travaillant à La Presse. Nous nous sommes entretenus avec Cécile Journeaux, N’Rick Jeanne Creantor et notre stagiaire Ashwin Saravanapavan, tous les trois membres de notre équipe d’experts en technologie de l’information, pour en connaître un peu plus sur leur parcours.

La Presse

Vous êtes-vous déjà demandé comment nos plateformes ont la capacité de diffuser en direct et sans interruption plus de 120 nouvelles chaque jour ? Ou encore de quelles façons sont développées les différentes fonctionnalités qui vous sont offertes ? Si vous pouvez consulter quotidiennement notre média, sur le web, votre mobile ou votre tablette, c’est en partie grâce à nos développeurs. Ces travailleurs de l’ombre ont un rôle crucial à jouer afin que nos lecteurs puissent avoir accès aux articles d’actualité livrés en continu.

Âmes curieuses

« Qu’est-ce que ça mange en hiver », des développeurs ? La musique, le sport, la cuisine, la lecture, les sorties en groupe : ils sont de nature curieuse qui les amène vers toutes sortes de champs d’intérêt. Cela se reflète d’ailleurs dans leur métier : pour N’Rick Jeanne Creantor et Cécile Journeaux, c’est d’abord et avant tout la soif de connaissances et le désir d’apprendre qui les guident dans leur travail au quotidien. Puisque la technologie est toujours appelée à évoluer, leur responsabilité est de créer des outils pour simplifier et améliorer constamment les plateformes pour aider leurs collègues dans la publication des articles au quotidien, et accompagner les lecteurs dans leur rituel de lecture.

« Si La Presse était une fresque murale, et les journalistes les peintres, alors nous pourrions dire que nous sommes les maçons qui bâtissons le mur au fur et à mesure que l’œuvre progresse et nous assurons qu’il ne s’écroule pas ! » nous explique Cécile Journeaux, développeuse à La Presse depuis février 2022. Son travail au sein de l’équipe consiste entre autres à maintenir et optimiser les systèmes utilisés par nos journalistes afin d’écrire et de publier leurs articles.

Photo Martin Chamberland, La Presse Cécile Journeaux, développeuse

Pour Cécile, se joindre à La Presse semblait être un chemin tout naturel : « J’étais destinée à travailler à La Presse ! En m’appelant « Journeaux », avais-je vraiment le choix ? » plaisante-t-elle. Ce qui la stimule de son métier, c’est de pouvoir contribuer à l’impact de La Presse en facilitant le travail de ses collègues et en s’assurant que les lecteurs puissent avoir accès à une information de qualité en utilisant des outils robustes et modernes. Celle qui s’adonne occasionnellement au chant a trouvé chaussure à son pied à la suite d’un stage en entreprise qui l’a ouverte sur l’univers des technologies. C’est en se mettant à la pratique que Cécile s’est développée un intérêt qui l’a incitée à poursuivre sa carrière dans le domaine.

Esprits créatifs

Geek depuis l’enfance, l’informatique et les jeux vidéo ont toujours occupé une grande place dans le quotidien de N’Rick Jeanne Creantor. Arrivé en décembre 2021, après des études en informatique et génie logiciel à l’UQAM, il se spécialise dans le développement d’application mobile pour la plateforme iOS, tant sur les téléphones intelligents que sur les tablettes. « Je participe à la maintenance et à l’ajout de fonctionnalités permettant aux lecteurs de La Presse de rester au courant de l’actualité depuis leurs appareils numériques », décrit-il.

Photo Martin Chamberland, La Presse N’Rick Jeanne Creantor, développeur

Grand amateur de musique-il a joué de la batterie pendant 6 ans – et de littérature de science-fiction, notre développeur s’intéresse aux métiers du numérique depuis longtemps. Son flair artistique lui est d’ailleurs très utile dans le cadre de ses responsabilités professionnelles, alors qu’il dépeint le développement d’application mobile comme « un parfait mélange entre design (interface utilisateur) et logique (conception de programme) ». C’est entre autres cette combinaison d’éléments qui lui permet de construire des outils adaptés pour nos plateformes.

Des bancs d’école à La Presse

À quoi ressemble le quotidien d’un professionnel en technologie de l’information ? Difficile de décrire une journée type, parce qu’il est souvent confronté à l’imprévisible et doit constamment faire preuve de créativité pour trouver de nouvelles façons de fonctionner. Pour Ashwin Saravanapavan, stagiaire dans notre équipe de janvier à avril 2022, c’est d’ailleurs la multitude de possibilités que lui offre son métier qui l’allume. « J’aime avoir de nouveaux problèmes intéressants à résoudre qui me stimulent constamment et apprendre de nouvelles technologies ! » affirme notre stagiaire jusqu’à tout récemment, qui s’est dernièrement découvert une passion pour le VTT.

Photo Martin Chamberland, La Presse Ashwin Saravanapavan, développeur stagiaire

Responsable principalement du site web de La Presse, cet étudiant à l’École de technologie supérieure de Montréal est un spécialiste en matière de résolution de problèmes. Imaginez si un incident technique majeur vous empêchait de lire votre chronique préférée ? Ashwin s’assurait que vous ne manquiez pas une parcelle de l’actualité.

Alors que le marché de la technologie et du numérique est en forte expansion et que les offres dans le milieu pullulent, Ashwin a choisi de faire son stage à La Presse. Au-delà de la fierté de faire partie d’une organisation reconnue, la mission du média de donner accès à une information de qualité gratuite au plus grand nombre contribue à son engagement envers la marque au quotidien. « En tant que société, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées quand nous partageons ce que nous savons. La Presse est une organisation qui nous le permet. » ajoute le jeune étudiant. Il conclut en soulignant qu’il est reconnaissant de pouvoir contribuer à cette vision, qui bénéficie à des millions d’individus chaque jour.

Des gens fiers de leur métier, et surtout des collègues que nous sommes heureux de côtoyer !

Vous êtes un professionnel ou un étudiant qui évolue dans le domaine des technologies de l’information ? Vous cherchez à entreprendre des défis stimulants dans une organisation francophone indépendante ? Notre équipe recrute ! Venez jeter un coup d’œil à nos offres d’emploi. Qui sait, vous aurez peut-être l’occasion de collaborer avec des collègues comme Cécile, N’Rick ou Ashwin !