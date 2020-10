Les coulisses de la présidentielle américaine

La couverture d’une élection présidentielle, particulièrement en temps de pandémie, présente des enjeux de logistique et d’organisation importants pour une équipe de journalistes et de directeurs de l’information. Le défi est de taille et la rigueur est plus importante que jamais afin d’assurer aux lecteurs des textes justes, précis, qui rendent compte de ce qui se passe sur le terrain.