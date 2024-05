PHOTO BILL INGALLS, NASA

Une fusée Soyouz sur le pas de tir du site 31, au cosmodrome de Baïkonour, au Kazakhstan, le 12 septembre dernier. L’astronaute américaine Loral O’Hara de l’Expédition 70 de la NASA et les cosmonautes russes de Roscosmos Oleg Kononenko et Nikolai Chub décolleront trois jours plus tard à bord de leur vaisseau spatial Soyouz MS-24 en route vers la Station spatiale internationale (ISS).