Pris en étau entre un adversaire et des blocs de béton, un pilote tente de se sortir de cette fâcheuse position qui pourrait bien lui coûter la course, au grand bonheur des 4000 spectateurs présents.

Ils ne pilotent pas des bolides filant à toute allure. Et ne se battent pas pour franchir la ligne d’arrivée en premier. Au volant de leur voiture cabossée à la tôle froissée, ils n’ont qu’une idée en tête : démolir l’adversaire.

Derby de démolition à Coaticook

De la poussière, de l’adrénaline et beaucoup de tôle froissée. La Presse a assisté au derby de démolition de l’Expo Vallée de la Coaticook, un ballet de collisions duquel un seul bolide doit sortir sur ses quatre roues. Notre photographe a passé la journée avec Jasmin Fontaine, pilote de 24 ans qui, malgré son jeune âge, est un vétéran de la discipline. Au volant de sa camionnette, le jeune homme a pris part à la compétition dans la catégorie huit-cylindres ou pick-up gladiateur.

François Roy

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE François Roy, photographe à La Presse

Après avoir commencé sa carrière à La Presse Canadienne et au Journal de Montréal, François Roy s’est joint à l’équipe de La Presse en 2005. Photographe et vidéaste, il a couvert divers secteurs de l’actualité, les sports et les arts, ici comme à l’international. Ses reportages à l’étranger l’ont notamment mené dans l’Oklahoma profond ou encore dans un désert de sel en Bolivie.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le jour J commence tôt pour Jasmin. Au petit matin, il sort de chez lui et se met rapidement au boulot pour effectuer les derniers ajustements sur son pick-up avant la course. Un rituel qu’il connaît bien, lui qui n’en est pas à son premier derby : il en compte près d’une trentaine à son actif depuis son premier, en 2014.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le camion prêt pour la compétition, direction le chemin Morgan, où se tient l’Expo Vallée de la Coaticook, dont la première édition remonte à 1978. La route ne sera pas longue, Jasmin habite à seulement quelques minutes de la piste.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE C’est par la fenêtre que le pilote doit descendre de son véhicule. Afin de rendre l’habitacle plus résistant aux collisions – qu’il devra essuyer à répétition lors du derby –, les portes ont été soudées. Avec l’aide de trois complices, Jasmin a eu besoin de quatre mois pour transformer sa vieille camionnette en pick-up destructeur.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les participants de la division quatre-cylindres gladiateur luttent dans l’arène de terre battue et de boue. Le derby est divisé en trois catégories de puissance : quatre-cylindres, six-cylindres et huit-cylindres ou pick-up.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Une seule voiture roule toujours sur la piste aux allures de « cour à scrap ». Au milieu des carcasses, le pilote savoure sa victoire par un tour d’honneur, saluant la foule du signe des cornes.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Le début de la compétition à laquelle participe Jasmin est imminent. Il vérifie le niveau d’huile, avant de se glisser derrière le volant de son pick-up. « OK, là, on est prêt à aller se faire plier ! », lance-t-il, sourire en coin.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Ayant rendu l’âme lors de la compétition des quatre-cylindres, cette épave est retirée de la piste.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE La journée a été rythmée par les interludes de l’animateur, batteur et humoriste Tony La Sauce.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Malgré une camionnette coupée en deux à la suite de violents impacts, Jasmin ne s’avoue pas vaincu et poursuit la compétition. Tant que son pick-up roule, l’espoir de la victoire demeure.