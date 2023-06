PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE

Un mois après l’inondation, Simon Tremblay et Chantal Harrisson s’affairent toujours au grand nettoyage. L’eau et la vase se sont infiltrées partout sur leur terrain et dans le garage. Le couple a perdu d’inestimables souvenirs de ses enfants et des voyages de la famille. La maison ancestrale construite en 1854 pourra sans doute être sauvée.