(Jérusalem) L’armée israélienne a affirmé dimanche avoir achevé une « nouvelle phase » dans sa préparation à « la guerre » à sa frontière avec le Liban où les échanges de tirs meurtriers avec le Hezbollah s’intensifient.

Agence France-Presse

Dans un communiqué intitulé « Préparation à la transition de la défense à l’attaque » et publié sur son site internet, l’armée indique avoir « achevé ces derniers jours une nouvelle phase dans la préparation du commandement nord à la guerre ».

Ces mesures logistiques « permettent la mobilisation immédiate des forces de la réserve en cas d’urgence et leur arrivée sur la ligne de front en peu de temps avec tout l’équipement requis pour le combat », ajoute-t-elle.

Son commandement, précise l’armée, est ainsi en mesure de « convoquer et équiper tous les soldats nécessaires en quelques heures et de les transporter sur la ligne de front pour des missions défensives et offensives ».

Depuis le début de la guerre à Gaza entre Israël et le Hamas palestinien le 7 octobre, des échanges de tirs opposent quotidiennement l’armée israélienne au Hezbollah libanais, qui affirme soutenir le mouvement islamiste palestinien.

Le Hezbollah vise des positions militaires israéliennes proches de la frontière. Israël riposte par des raids qui visent de plus en plus en profondeur le territoire libanais, et mène des frappes ciblées contre des responsables du Hezbollah.

Des frappes israéliennes ont visé dimanche à l’aube l’est du Liban, où le Hezbollah est fortement implanté, a indiqué une source proche de cette formation pro-iranienne, l’armée israélienne disant avoir agi en représailles après qu’un de ses drones a été abattu en territoire libanais.

Au moins 359 personnes, essentiellement des combattants du Hezbollah, dont au moins 70 civils, ont été tuées au Liban dans les violences transfrontalières depuis près de six mois et 18 personnes en Israël, dix soldats et huit civils, selon un décompte de l’AFP.

Le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant a déclaré dimanche que l’armée avait « terminé ses préparatifs pour réagir à n’importe quel scénario qui pourrait se développer face à l’Iran ».

Le chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, a jugé de son côté vendredi « inéluctable » la riposte de l’Iran à la frappe attribuée à Israël contre le consulat iranien lundi à Damas, dans laquelle sept militaires iraniens, dont deux hauts gradés, ont été tués.

Selon le chef du parti pro-iranien, la frappe sur le consulat constitue « un tournant » depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.