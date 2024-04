Israël et le Hamas en guerre Pressé par les États-Unis, Israël promet d’augmenter l’aide humanitaire à Gaza

Israël a annoncé vendredi autoriser la livraison « temporaire » d’aide humanitaire dans la bande de Gaza, assiégée et menacée de famine, via le port d’Ashdod et le point de passage d’Erez, au lendemain d’une mise en garde inédite de son grand allié américain.