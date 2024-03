Isarël et le Hamas en guerre Le Gazaoui de 10 ans qui est devenu le visage de la famine

Il est trop facile de tracer le crâne sous le visage du garçon, la peau blafarde s’étirant sur chaque courbe de l’os et s’affaissant à chaque creux. Son menton s’avance avec une netteté inquiétante. Sa chair a rétréci et s’est ratatinée, la vie n’est plus qu’un mince masque sur une mort imminente.