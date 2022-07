Sanctions contre l’Iran

Les États-Unis gèlent les avoirs de compagnies ayant contourné les sanctions

(New York) Les États-Unis ont ordonné mercredi le gel des avoirs de plusieurs sociétés iraniennes et étrangères pour avoir contourné les sanctions imposées à l’Iran en matière de ventes de pétrole et de produits chimiques, selon un communiqué du Trésor américain.