Les permis de travail, doublés de salaires plus avantageux en Israël, sont une bouffée d’oxygène pour l’économie de Gaza, territoire paupérisé de quelque 2,3 millions d’habitants plombé par un chômage avoisinant les 50 %.

(Jérusalem) Israël a annoncé mardi son intention d’augmenter le nombre de permis de travail pour les habitants de Gaza et de nouvelles autorisations pour construire en Cisjordanie occupée, des gestes visant à « établir la confiance » avec les Palestiniens.

Agence France-Presse

Ces mesures ont été annoncées à la veille de la visite du président américain Joe Biden en Israël et en Cisjordanie.

L’État hébreu occupe la Cisjordanie depuis 1967 et impose depuis plus de 15 ans un blocus à l’enclave palestinienne de Gaza sous contrôle des islamistes du Hamas.

« Le ministre de la Défense Benny Gantz a approuvé une série de mesures afin d’établir la confiance avec l’Autorité palestinienne », a annoncé dans un communiqué le Cogat, l’organe du ministère de la Défense qui supervise les activités civiles dans les Territoires palestiniens.

Parmi ces mesures, Israël va augmenter de 1500 le nombre de permis de travail accordés aux habitants de la bande de Gaza, passant de 14 000 à 15 500.

Les permis de travail, doublés de salaires plus avantageux en Israël, sont une bouffée d’oxygène pour l’économie de Gaza, territoire paupérisé de quelque 2,3 millions d’habitants plombé par un chômage avoisinant les 50 %.

Une autre mesure annoncée par le Cogat concerne de nouvelles autorisations données aux Palestiniens pour construire en Cisjordanie, dans la zone C entièrement sous contrôle de l’armée israélienne. Six plans de constructions dans des villages palestiniens ont été approuvés, selon le communiqué.

Enfin, un nouveau point de passage sera ouvert pour permettre aux Arabes israéliens d’entrer dans la ville de Jénine dans le nord de la Cisjordanie.

Le président américain est attendu mercredi en Israël, où il doit rencontrer les dirigeants israéliens jeudi avant de rendre vendredi en Cisjordanie pour s’entretenir avec le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

Le processus de paix entre Israël et les Palestiniens pour le règlement de leur conflit est au point mort depuis 2014 et les perspectives d’une relance des négociations ont rarement paru plus bouchées tant les divergences sont profondes.