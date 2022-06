Séisme en Afghanistan

Des survivants attendent de l’aide sans abri, nourriture ou eau

(District de Gayan) L’aide arrivait lentement vendredi dans les villages dévastés du sud-est de l’Afghanistan, mais des milliers de rescapés restaient dépourvus d’abris, de vivres et d’eau, trois jours après le séisme le plus meurtrier qu’ait connu le pays en plus de deux décennies.