(Beit Hanoun) Ibrahim et Marwane remplissaient des sacs de paille devant leur maison dans le nord de la bande de Gaza, lorsque les affrontements dans la distante Jérusalem ont dégénéré au point d’entraîner des frappes israéliennes. Les deux gamins sont morts, comme trois autres membres de leur famille.

Adel ZAANOUN

Agence France-Presse

Le sang des deux frères, âgés de 10 et 14 ans, n’avait pas fini de sécher mardi matin devant leur maison située à Beit Hanoun, tout près de la barrière de sécurité séparant ce territoire palestinien d’Israël.

Lundi soir, ils se trouvaient devant chez eux avec leur cousin Ibrahim. Ils préparaient des sacs de paille pour aller les vendre sur le marché au bétail local, raconte ce dernier à l’AFP.

« On avait préparé trois sacs, je suis allé en porter un à la charrette », se souvient-il. « On a rigolé et on s’est amusés, quand soudain ils nous ont bombardés, tout a pris feu autour ».

« J’ai vu mes cousins brûler et être découpés en morceaux », ajoute le garçon de 14 ans, en sanglotant. « Pourquoi m’ont-ils laissé ? J’aurais voulu mourir avec eux en martyr ».

Non loin d’eux, un bébé de trois mois — Yazan, un cousin — et Rahaf, une cousine de 10 ans, ont également été tués par la frappe. Ahmad, un autre membre de la famille âgé de 22 ans, a succombé à ses blessures mardi. Il devait se marier samedi.

Aucun n’a eu le temps de se mettre à l’abri quand l’aviation israélienne a mené sa première frappe lundi soir sur le nord de la bande de Gaza, en riposte à des tirs de roquettes de groupes armés depuis cette enclave palestinienne.

Le Hamas a lancé une pluie de roquettes sur Israël par « solidarité » avec les centaines de Palestiniens de Jérusalem-Est blessés dans des heurts avec la police israélienne sur l’Esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam et site le plus sacré du judaïsme.

Peu après le début de ses frappes, l’armée israélienne a indiqué avoir ciblé un commandant du Hamas. Le mouvement islamiste armé a rapidement confirmé le décès de Muhammad Fayyad, l’un de ses commandants, dans ces frappes sur Beit Hanoun.

Depuis lundi soir, les frappes israéliennes ont fait 28 morts, dont dix enfants, et plus de 125 blessés à Gaza.

Côté israélien, deux personnes ont été tuées et des dizaines ont été blessées à Ashkelon, ville située tout près de Gaza sur laquelle le Hamas a affirmé avoir lancé pas moins de 137 roquettes en « cinq minutes », une tactique visant à déjouer le bouclier antimissile israélien « Dôme de fer ».

Funérailles

Des centaines de personnes ont participé mardi matin sous une nuée de drapeaux palestiniens aux funérailles de plusieurs victimes de Beit Hanoun, village à seulement un kilomètre du point de passage d’Erez vers Israël.

Au moment où la foule gagnait le cimetière, des dizaines de roquettes ont été tirées en direction du territoire israélien. « Allah Akbar », « Dieu est le plus grand », s’est alors écriée la foule.

Dans le cimetière, Abou Hussein Hamad est assis. Il effleure pour la dernière fois le visage de son fils Hussein, 11 ans, avant que sa dépouille ne soit inhumée.

« Quelle était la faute de cet enfant innocent ? », s’interroge le père, les yeux embués de larmes.

Il a été tué dans le même bombardement que les cinq membres de la famille Al-Masry, voisine de la sienne.

« Je lui avais promis de lui offrir de nouvelles chaussures pour l’Aïd el-Fitr », fête marquant la fin du mois de ramadan prévue cette semaine, raconte le père. Mais cette année, « l’Aïd sera bien sombre ».

Près du père éploré, la grand-mère de Hussein — qui aidait aussi son père à ramasser de la paille — partage sa peine : « Ils l’ont tué sans qu’il n’ait commis aucun crime ».