Système de missiles sol-air offert par Ottawa Un don qui se fait attendre

(Ottawa) Le système de défense antiaérienne promis à l’Ukraine par le Canada il y a plus d’un an n’arrivera pas de sitôt sur le champ de bataille. Aux États-Unis, la fabrication de cet équipement dont Kyiv a cruellement besoin n’a pas encore commencé. Et pendant ce temps, les missiles russes continuent de pleuvoir sur l’Ukraine.