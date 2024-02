« Nous pouvons récupérer nos terres. Et [Vladimir] Poutine peut perdre. Cela s’est déjà produit plus d’une fois sur le champ de bataille », a lancé le président ukrainien Volodymyr Zelensky aux responsables internationaux réunis à la Conférence de Munich sur la sécurité, le 17 février.

(Munich ett Kyiv) Déterminé malgré une défaite de l’armée ukrainienne à Avdiïvka, le président Volodymyr Zelensky a appelé samedi ses alliés occidentaux à livrer plus d’équipements militaires au pays pour repousser la Russie, en insistant sur l’importante des armes de longue portée.

Si le dirigeant ukrainien a été sonné par le retrait forcé, annoncé dans la nuit, de la ville d’Avdiïvka, dans l’est du pays, il n’en a rien laissé paraître lors de son intervention samedi à Conférence de Munich sur la sécurité, en Allemagne.

« Nous pouvons récupérer nos terres. Et Poutine peut perdre. Cela s’est déjà produit plus d’une fois sur le champ de bataille », a-t-il lancé aux responsables internationaux réunis pour cette grand-messe de la diplomatie mondiale, alors que la guerre en Ukraine va entrer dans sa troisième année.

Mais l’Ukraine ne pourra repousser l’offensive russe qu’à une condition, a-t-il rappelé : « Nos actions ne sont limitées que par la quantité et la portée de l’éventail de nos forces — ce qui ne dépend pas de nous ».

En plus de milliards d’euros d’équipements déjà livrés par les Occidentaux, Kyiv réclame depuis des mois à ses alliés, dont l’Allemagne, des armes de longue portée capables de toucher plus en profondeur les troupes russes.

Nous n’avons pas d’armes de longue portée, la Russie a ces armes […] et c’est pourquoi nous continuons à attendre le soutien de nos partenaires. Volodymyr Zelensky, président ukrainien

Une problématique que le chancelier allemand Olaf Scholz a soigneusement éludée lors de son intervention à la Conférence.

« Pas à pas »

Kyiv souhaite que Berlin l’équipe avec des Taurus, l’un des missiles les plus modernes et les plus efficaces de l’armée de l’air allemande.

« Pas à pas, nous décidons toujours de la bonne chose à faire au bon moment », a répondu M. Scholz signifiant que la livraison de ces armes n’était pas à l’ordre du jour.

Le gouvernement allemand y rechigne, de crainte que le territoire russe soit également touché par ces armes de précision, entraînant potentiellement une escalade du conflit.

Olaf Scholz a rappelé que l’Allemagne — deuxième contributeur en valeur absolue après les États-Unis —, était un soutien clé de la défense de l’Ukraine.

Le chancelier allemand avait signé vendredi avec M. Zelensky un accord de sécurité ancrant dans la durée l’aide civile et militaire en attendant une éventuelle future adhésion du pays à l’OTAN.

Le document signé contient une aide militaire immédiate d’un montant de 1,1 milliard d’euros, qui est une tranche des sept milliards de soutien déjà annoncés par l’Allemagne pour 2024.

Reçu à Paris vendredi pour la signature d’un accord similaire avec la France, Volodymyr Zelensky s’est vu promettre par Emmanuel Macron « jusqu’à trois milliards d’euros » d’aide militaire « supplémentaire » cette année.

Urgence

Le président ukrainien va multiplier les entretiens diplomatiques tout au long de la journée à Munich, notamment avec la vice-présidente américaine Kamala Harris.

PHOTO WOLFGANG RATTAY, REUTERS

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy et la vice-présidente américaine Kamala Harris

Kyiv espère depuis des mois le vote d’une aide cruciale de quelque 60 milliards de dollars décidée par le gouvernement de Joe Biden, en campagne pour un deuxième mandat, mais entravée par une opposition républicaine sous influence de Donald Trump.

« Il est vital et urgent que les États-Unis se décident sur la série de mesures pour l’Ukraine, parce qu’elle a besoin de ce soutien », a dit samedi le chef de l’OTAN Jens Stoltenberg à Munich.

Une réunion des ministres des Affaires étrangères des puissances industrielles du G7 se déroule également en marge de la conférence.

Si l’Ukraine est de nouveau au cœur des débats à la Conférence de Munich, le conflit meurtrier entre Israël et le Hamas, la catastrophe humanitaire dans la bande de Gaza et la menace d’escalade au Moyen-Orient, occupent aussi les participants.

Des négociations complexes sont en cours en vue d’une trêve incluant de nouvelles libérations d’otages du Hamas et de Palestiniens détenus par Israël.

Le premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, dont le pays est l’un des principaux médiateurs dans les négociations en vue de la libération des otages, doit aussi s’exprimer samedi à Munich

L’armée s’est retirée d’Avdiïvka pour « sauver des vies »

L’armée ukrainienne s’est retirée de la ville d’Avdiïvka, dans l’est du pays, pour épargner ses soldats, concédant à la Russie sa plus grande victoire symbolique après l’échec de la contre-offensive lancée par Kyiv l’été dernier.

Cette décision a été prise après des mois d’intenses combats et d’intensification d’attaques des forces russes pour conquérir cette ville depuis octobre dernier, causant de nombreuses pertes et destructions.

Face à une pénurie de munitions et en infériorité numérique sur le champ de bataille, les forces ukrainiennes ont annoncé leur retrait dans la nuit de vendredi à samedi.

Le retrait d’Avdiïvka était une « décision juste » pour « sauver le plus de vies possible », a déclaré samedi le président ukrainien Volodymyr Zelensky à la tribune de la Conférence de Munich sur la sécurité.

« Afin d’éviter d’être encerclés, il a été décidé de se retirer sur d’autres lignes. Cela ne signifie pas que les gens ont reculé de quelques kilomètres et que la Russie a capturé quelque chose, elle n’a rien capturé », a-t-il également déclaré.

« Dans la situation où l’ennemi avance en marchant sur les cadavres de ses propres soldats et à dix fois plus d’obus […] c’est la seule bonne décision », a déclaré le général ukrainien Oleksandre Tarnavsky, qui commande cette zone, dans un message publié sur le réseau social Telegram la nuit de vendredi à samedi.

Les forces ukrainiennes ont ainsi évité l’encerclement, près de cette cité industrielle largement détruite, a-t-il assuré.

Il s’agit d’une première grande décision du nouveau commandant en chef des armées ukrainiennes Oleksandre Syrsky depuis sa nomination à ce poste le 8 février. Il l’a justifiée par la volonté de « préserver » la vie de ses soldats.

PHOTO PRÉSIDENCE UKRAINIENNE VIA AGENCE FRANCE-PRESSE Le nouveau commandant en chef des armées ukrainiennes Oleksandre Syrsky

« La bonne décision »

« J’ai décidé de retirer nos unités de la ville et de passer à la défense sur des lignes plus favorables », avait-il écrit sur Facebook.

« Nos soldats ont accompli leur devoir militaire avec dignité, ils ont fait tout leur possible pour détruire les meilleures unités militaires russes et infliger des pertes significatives à l’ennemi », a poursuivi le général Syrsky.

Avant d’officialiser l’abandon de la ville, le général Tarnavsky avait reconnu que « plusieurs soldats » ukrainiens avaient été « capturés » par les forces russes, qui sont « en surnombre en matière d’effectifs, d’artillerie et d’aviation ».

Un militaire ukrainien déployé sur le front dans l’est du pays a déclaré à l’AFP que le retrait d’Avdiïvka était devenu nécessaire.

« C’était la bonne décision compte tenu du manque d’armes et d’obus d’artillerie, car si nous ne sauvons pas la vie des soldats, nous n’aurons bientôt plus personne pour combattre », a-t-il déclaré à l’AFP sous couvert d’anonymat.

Avdiïvka, qui comptait environ 34 000 habitants avant l’invasion russe lancée en février 2022, a une valeur symbolique importante.

La ville est aujourd’hui en grande partie détruite mais quelque 900 civils y demeuraient encore ces derniers jours, selon les autorités locales. Moscou espère que sa prise rendra plus difficiles les bombardements ukrainiens sur la grande ville voisine de Donetsk, capitale séparatiste prorusse dans l’est de l’Ukraine depuis dix ans.

PHOTO RFE/RL/SERHII NUZHNENKO, REUTERS Des édifices détruits à Avdiïvka, en novembre 2023

Avdiïvka était brièvement tombée en juillet 2014 aux mains de séparatistes prorusses pilotés par Moscou, avant de revenir sous contrôle ukrainien et de le rester malgré l’invasion et sa proximité avec Donetsk.

Selon Kyiv, l’armée russe multipliait les vagues d’assaut depuis octobre pour prendre la ville, malgré des pertes humaines et en matériel très élevées, une situation rappelant la bataille de Bakhmout, une ville que Moscou a conquise en mai 2023 après 10 mois de combats au prix de dizaines de milliers de morts et de blessés.

Par ailleurs, les autorités russes ont assuré avoir déjoué plusieurs attaques de drones ukrainiens au cours de la nuit de vendredi à samedi.

Zelensky prêt à aller avec Trump sur le front

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est déclaré prêt samedi à emmener Donald Trump sur le front de la guerre en Ukraine dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant une poursuite des aides américaines à Kyiv si le républicain revenait à la Maison-Blanche.

PHOTO SAUL LOEB, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rencontré son homologue américain Donald Trump à New York, en septembre 2019.

« Je l’ai invité publiquement, mais tout dépend de ses souhaits », a déclaré le chef de l’État ukrainien à la tribune de la Conférence sur la sécurité de Munich, dans le sud de l’Allemagne, qui rassemble l’élite de la géopolitique et de la défense mondiale jusqu’à dimanche.

« Si M. Trump vient, je suis prêt à aller avec lui sur le front », a-t-il poursuivi.

« Je pense que si nous dialoguons sur la manière de terminer la guerre, nous devons montrer aux décideurs ce que signifie la vraie guerre, pas sur Instagram », a-t-il lancé.

En juillet dernier, Donald Trump avait affirmé qu’il serait capable de mettre fin au conflit « en 24 heures » s’il était réélu en novembre.

Au cours de ses quatre années de présidence, M. Trump avait exprimé son admiration pour le président russe Vladimir Poutine.

Lors d’un rassemblement de campagne ce mois-ci, il a déclaré qu’il « encouragerait » même les Russes à « faire ce qu’ils veulent » si un membre de l’OTAN ne payait pas ses factures, en référence aux dépenses de défense.

M. Trump a jusqu’à présent dominé les sondages d’opinion dans la course à l’investiture présidentielle républicaine, mais il est confronté à plusieurs inculpations pénales qui l’exposent à un risque d’emprisonnement.