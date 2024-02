Série Mr Bates vs The Post Office Seuls contre le « système »

Ils tenaient un comptoir postal au centre d’une grande ville ou d’un petit village de campagne. Ils y avaient mis leurs économies, leur fierté. Et un jour, ils ont tout perdu, dans la honte et la ruine. La série de l’heure à la télé britannique raconte l’histoire vraie de centaines de postiers accusés à tort de fraude et qui attendent toujours, 25 ans plus tard, une réparation.