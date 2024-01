PHOTO OLE BERG-RUSTEN, AGENCE FRANCE-PRESSE

Anders Behring Breivik dispose de trois pièces individuelles – une cellule de vie, une d’études et une de gym – à l’étage supérieur et à l’étage inférieur qu’il partage (jamais en même temps) avec un autre détenu, d’une cuisine, d’un salon de télévision avec console de jeu (photo), d’une salle à manger et d’une pièce pour les visites.