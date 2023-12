(Kryvorivnia) Noël a eu plus qu’une signification spirituelle pour de nombreux Ukrainiens cette année, puisque le pays l’a récemment célébré comme jour férié le 25 décembre plutôt qu’à la date ultérieure suivie en Russie.

Volodymyr Yurchuk Associated Press

Ce changement, promulgué dans une loi signée par le président Volodymyr Zelensky en juillet reflète à la fois la consternation des Ukrainiens face à l’invasion russe qui dure depuis 22 mois et leur affirmation d’une identité nationale.

L’Ukraine est majoritairement chrétienne orthodoxe, mais la foi est divisée entre deux Églises, dont l’une a longtemps été affiliée à l’Église orthodoxe russe.

L’Église orthodoxe d’Ukraine, qui ne reconnaissait pas l’autorité de l’Église russe et était considérée comme schismatique, a été pleinement reconnue en 2019 par le patriarcat œcuménique de Constantinople, la plus haute autorité de l’orthodoxie.

L’Église orthodoxe ukrainienne, qui était une branche de l’Église russe, a annoncé en 2022, après le début de la guerre russo-ukrainienne, qu’elle rompait ses liens avec Moscou et qu’elle se considérait comme autonome. Cependant, ses paroisses continuent de suivre le même calendrier liturgique que l’Église russe, et célébreront donc Noël le 7 janvier.

De nombreux Ukrainiens ont accueilli avec enthousiasme la décision de célébrer Noël le 25 décembre.

« C’est une justice historique », a déclaré Yevhen Konyk, un militaire de 44 ans qui, avec sa famille, a participé aux célébrations traditionnelles dans un musée en plein air de Kyiv. « Nous devons aller de l’avant non seulement avec le monde, mais aussi avec les traditions de notre pays et vaincre les vestiges impériaux que nous avions », a-t-il ajouté.

PHOTO THOMAS PETER, REUTERS Des militaires ukrainiens chantent pendant un service de Noël près de la ligne de front dans la région de Donetsk.

Dans le village de Kryvorivnia, des milliers de fidèles, dont beaucoup portaient des costumes traditionnels, notamment des chemises brodées appelées vyshyvankas, ont envahi les rues et se sont rassemblés en masse vers la célèbre église en bois élaborée du village.

Kryvorivnia, dans les montagnes des Carpates, se trouve à environ 800 kilomètres à l’ouest de la ligne de front, mais la guerre était dans l’esprit des fidèles. « Les gens ne sont pas seulement venus assister à la célébration, ils sont venus prier », a affirmé le prêtre local Ivan Rybaruk, qui a déclaré que 16 personnes de ce village de seulement 1500 habitants étaient mortes dans les combats.

« Les gens comprennent que nous vivons ici dans la plus grande sécurité possible. Les missiles ne volent pas ici, les bombes n’explosent pas, mais nous avons perdu beaucoup de gens », a dit Olha Mynykh, 27 ans, devant la maison d’un soldat porté disparu.

PHOTO SERGEI SUPINSKY, AGENCE FRANCE-PRESSE Un militaire ukrainien tient sa fille dans ses bras alors qu’ils participent à la célébration de Noël dans le village de Pyrogove, près de Kyiv.

« Les gens ne ressentent pas ce genre de joie. Bien sûr, ils ressentent de la joie à cause de Noël, parce qu’il est impossible de ne pas sentir la lumière de Dieu dans le cœur. Mais l’ampleur et la nature de la célébration ont manifestement changé. Ce n’est plus aussi joyeux et amusant qu’avant. »

Oksana Poviakel, directrice du Musée d’architecture populaire et de la vie quotidienne de Pyrohiv, à Kyiv, où se sont déroulées les célébrations de Noël, a déclaré que l’observation de la fête le 25 décembre est « un autre facteur important d’auto-identification ».

« Nous nous séparons du voisin qui tente actuellement de détruire notre État, qui tue notre peuple, détruit nos maisons et brûle nos terres », a-t-elle indiqué.

Asia Landarenko, 63 ans, a raconté qu’elle prie chaque jour pour son fils, actuellement militaire. « L’état de guerre affecte tout, y compris l’ambiance. La véritable célébration de Noël aura lieu après la victoire, mais comme le Sauveur est né, notre victoire le sera également », a-t-elle déclaré.